Vetäytyminen Ukrainan eteläisestä H’ersonin kaupungista estänee Venäjää saavuttamasta yhtä strategisista tavoitteistaan Ukrainan hyökkäyssodassa, arvioi Britannian puolustusministeriö tuoreessa tilannekatsauksessaan.

Venäjän puolustuministeri Sergei Šoigu ilmoitti keskiviikkona määräävänsä Venäjän joukot vetäytymään H’ersonin kaupungista Dneprjoen itäpuolelle. Jos ilmoitus toteutuu, Venäjä vetäytyisi kokonaan Dneprin länsipuolelta, ja kyse olisi Venäjän merkittävimmästä perääntymispäätöksestä koko Ukrainassa käytävän sodan aikana.

”H’ersonin länsirannan menetys todennäköisesti estää Venäjää saavuttamasta strategista tavoitettaan Odessaan ulottuvasta maasillasta”, brittiministeriö kirjoittaa viitaten H’ersonista länteen sijaitsevaan merkittävään satamakaupunkiin.

Britannian mukaan Venäjän joukot ovat paetessaan tuhonneet useita siltoja Dneprjoella ja todennäköisesti miinoittaneet aluetta hidastaakseen Ukrainan etenemistä.

”Ylityspaikkojen ollessa vähissä Venäjän joukot ovat itse haavoittuvaisia ylittäessään Dneprjokea. On todennäköistä, että vetäytyminen vie useita päiviä puolustuslinjojen ja tykkitulen suojatessa joukkoja.”

Venäjän ilmoitusta on epäilty myös mahdolliseksi ansaksi, ja Ukrainan johto huomautti keskiviikkona, että Venäjän joukkoja on edelleen H’ersonissa. Moni asiantuntija kuitenkin arvioi nyt, että kyse ei ole ansasta, vaan huollon vaikeutuminen on pakottanut Venäjän aidosti vetäytymään kaupungista, jota Ukrainan joukot ovat viime viikot lähestyneet.

