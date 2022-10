Yhdysvallat ja Suomi käynnistävät vielä tämän syksyn aikana sopimusneuvottelut puolustusyhteistyöstä, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

”Siihen kyllä menee aikaa ainakin vuoden verran, voi mennä kaksikin, että ne valmiiksi saadaan”, Kaikkonen arvioi tänään eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Uusi sopimus (Defence Cooperation Agreement, DCA) luo puitteet ja oikeudellisen pohjan säännölliselle puolustusyhteistyölle Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Sopimus myös loisi edellytyksiä yhteistyön tiivistämiselle, jos turvallisuustilanne sitä edellyttäisi.

”Yhdysvallat on Suomelle tärkeä ja läheinen kumppani, jatkossa liittolainen. Sen kanssa tehtävä puolustusyhteistyö parantaa Suomen puolustuskykyä”, Kaikkonen sanoi.

Suomi päättää pian uudesta Ukraina-paketista

Puolustusministeri pitää synkkänä sitä, että ”ydinasekorttia entistä herkemmin vilautellaan”. Venäjän presidentti Vladimir Putin on viime aikoina uhkaillut ydinaseiden käytöllä Ukrainan sodassa.

”Arviomme on, että ydinaseen käytön kynnys Ukrainassa on edelleen korkea, mutta pidän mahdollisena, että Venäjä edelleen eri tavoin muistuttaa ydinaseiden olemassaolosta. Ydinaseuhkaa Suomea kohtaan ei ole päällä, ei myöskään tällä tietoa näköpiirissä”, ministeri Kaikkonen kertoi eduskunnassa.

Tilanne Suomen lähialueilla ja rajoilla on puolustusministerin mukaan rauhallinen. Puolustusmateriaalituki Ukrainalle on tärkeää ja Suomi on omalta osaltaan jatkamassa tukea, ministeri kertoi.

”Yhdeksäs paketti on valmisteilla, aivan loppusuoralla. Siitä tullaan päätöksiä tekemään varsin pian. Tuskin sekään viimeiseksi jää.”

”Pitää varautua siihen, että sota jatkuu vielä pitkään ja meidän on varauduttava tukemaan Ukrainaa vielä pitkään. Merkit ovat käsittääkseni sellaisia, että tuskin tämä sota ainakaan tämän vuoden puolella loppuu, mutta toivottavasti joku kaunis päivä kuitenkin.”

Sauli Niinistö ja Joe Biden sopivat jo maaliskuussa

Jo maaliskuussa 2022 tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sopivat Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyön syventämisestä. Lisäksi Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusministeriöiden välillä on aiejulistus vuodelta 2016.

Nyt valmisteltava puolustusyhteistyösopimus on luonteeltaan sitova kansainvälinen sopimus, joka tuodaan perustuslain 8. luvun mukaisesti eduskunnan käsittelyyn ja hyväksyttäväksi.

”Sopimusneuvottelujen käynnistäminen Suomen kanssa on osoitus Yhdysvaltain sitoutumisesta Suomen ja Euroopan turvallisuuteen. Suomen Nato-jäsenyys ei vähennä Yhdysvaltojen kanssa tehtävän kahdenvälisen yhteistyön merkitystä, vaan avaa sille uusia mahdollisuuksia. Sopimuksen myötä Suomella on myös entistä paremmat valmiudet Nato-jäsenyytemme toimeenpanoon”, puolustusministeriö totesi aiemmin tiedotteessa.

”Sopimus määrittelee Yhdysvaltojen joukkojen asemaa niiden toimiessa Suomen alueella ja sisältää muun muassa verotukseen, tulleihin ja pätevyyksien tunnustamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä.”

Yhdysvalloilla on lukuisia turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä koskevia sopimuksia ja järjestelyjä Nato-maiden kanssa.

