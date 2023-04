”Maria Ohisaloa minun kävi sääliksi”, vihreä vaikuttaja ja puolueen entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara kirjoittaa blogitekstissään, jossa hän ruotii eduskuntavaalikamppailua.

Soininvaara kertoo kirjoittaneensa maanantaina julkaisemansa blogitekstin jo ennen vaalituloksen selviämistä. Ohisalon johtama vihreät koki rajun vaalitappion sunnuntain eduskuntavaaleissa.

Soininvaaran mielestä Ohisalo ”on juuri sellainen asiapoliitikko, joita tämä maa tarvitsisi”, mutta julkisuuspelissä hän ei menesty nykysäännöillä.

”Hänelle oli myös syötetty aika huonoja sloganeita. Hän teki hyvin pesäeroa keskustaan ja perussuomalaisiin, mutta olisi pitänyt tehdä pesäeroa myös vasemmistoliittoon ja demareihin, silloin kun siihen oli aihetta, ja monta kertaa olisi ollut. Silloin ei olisi ollut pelkoa taktisesta äänestämisestä. Nyt erityisesti demarit saattoivat ajaa kaksilla rattailla vihreille tärkeissä asioissa”, Soininvaara kirjoittaa.

Soininvaaralle vaalitaiston seuraaminen ”oli yhtä tuskaa”, sillä asiakysymykset jäivät hänen mielestään iskulauseiden ja puolitotuuksien alle.

”Minun oli vaikea katsoa vaalikeskusteluja, koska vilppi raivotutti minua suunnattomasti. Pahin oli Annika Saarikko. Keskustan puoluekoulussa varmaankin opetetaan, että jos vastattavaksesi tulee kiusallinen kysymys, kannattaa vastata johonkin aivan toiseen kysymykseen. Keskustalaiset ovat tehneet tätä niin kauan kuin muistan”, Soininvaara kirjoittaa.

Hän kertoo, ettei ole tavannut henkilökohtaisesti SDP:n puheenjohtajaa Sanna Marinia.

”Ensin olin jopa innostunut tästä valovoimaisesta supertähdestä. Sitten aloin kuunnella tarkemmin mitä hän sanoi, ja ihailuni himmeni. Näissä vaalikeskusteluissa hän ei todellakaan vaikuttanut valtiomiesmäiseltä, pikemminkin kiihkeältä agitaattorilta. Asiasisältöä ei juuri ollut”, kuuluu Soininvaaran julkisuuden kautta muodostettu arvio.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pärjäsi vaaliväittelyissä, mutta sanoma oli papukaijamaista jargonia, Soininvaara jatkaa. Kristillisdemokraattien Sari Essayah ja vasemmistoliiton Li Andersson sen sijaan saavat Soininvaaralta kehut.

Vihreät menetti eduskuntavaaleissa seitsemän paikkaa ja ylsi seitsemän prosentin kannatukseen, kun edellisissä eduskuntavaaleissa kannatus oli ollut 11,5 prosenttia ja paikkamäärä 20.

Puolueen ex-puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistö arvioi Demokraatti-lehdelle, että vihreillä on peiliin katsomisen paikka.

”Onhan se valtava epäonnistuminen, että emme ole onnistuneet profiloitumaan myös talouspuolueena, kun markkinat huutavat vihreitä ratkaisuja ja meidän politiikka alkaa toteutua”, Niinistö sanoo lehdelle.

Niinistön mielestä ongelma on myös kulttuurisodat perussuomalaisten kanssa.

Sekä Niinistö että vihreiden tuore kansanedustaja Oras Tynkkynen katsovat, että osasyy vihreiden romahdukselle oli myös taktinen äänestäminen, joka hyödytti kolmea suurinta puoluetta.

Tynkkynen sanoo Aamulehdelle, että vihreiden tulisi laajentaa uskottavuuttaan ilmastokysymysten ulkopuolellekin.

”Näiden vaalien aikana etenkin talous on hallinnut paljon keskusteluja. Silloin on hyvä kysyä, minkä takia vihreät eivät ole olleet keskeisemmässä roolissa talouskeskustelussa? Tässä on vihreille kyllä kotitehtävien paikkaa”, Tynkkynen sanoo.

LUE MYÖS: