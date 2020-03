”Se on sydäntäsärkevää.” Näin Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuvasi uusia tietoja koronaviruksen etenemisestä maanantain tiedotustilaisuudessa.

Vahvistettuja tartuntoja on nyt maailmanlaajuisesti yli 300 000, lähes kaikista maailman maista.

Pandemian leviämisvauhti kiihtyy, WHO-johtaja varoittaa.

”Ensimmäisestä raportoidusta tapauksesta kesti 67 päivää siihen, että 100 000 tartuntaa tuli täyteen. Toiset 100 000 tartuntaa vaativat 11 päivää ja kolmas 100 000 tartuntaa vain neljä päivää. Näette, miten viruksen vauhti kiihtyy”, Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi.

Hän toisti kaikesta huolimatta WHO:n viestiä: viruksen etenemiseen voidaan vaikuttaa.

”Ihmisten kehottaminen pysymään kotona ja välttämään fyysistä läheisyyttä muihin ihmisiin ovat tärkeitä keinoja hidastaa viruksen leviämistä ja ostaa aikaa”, Adhanom Ghebreyesus sanoi tilaisuudessa.

Nämä ovat kuitenkin vain puolustuskeinoja, WHO-johtaja sanoi käyttäen jalkapalloterminologiaa tilaisuudessa julkistetun FIFA-yhteistyön vuoksi.

”Voittaaksemme meidän täytyy hyökätä viruksen kimppuun aggressiivisin taktiikoin. Meidän tulee testata jokainen epäilty tapaus, eristää ja hoitaa kaikki vahvistetut tapaukset ja jäljittää kaikki lähikontaktit.”

Suomessa hallitus on muiden maiden tavoin sulkenut kouluja ja muita julkisia tiloja sekä kehottanut ihmisiä pysymään kotona ja välttämään julkisia paikkoja. Sen sijaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuonut julkisesti esiin, että se ei ole potilaiden testaamisesta samaa mieltä WHO:n kanssa. Lieväoireisia epäiltyjä tapauksia on Suomessa kehotettu pysymään kotona, eikä heitä välttämättä testata. Testaaminen ei ole hoitokeino, THL on todennut.

”Tiedämme, että jotkut maat ovat vaikeuksissa näiden hyökkäävien keinojen vaatimien resurssien kanssa”, Adhanom Ghebreyesus sanoi maanantaina.

WHO kehottaa maailman valtioita yhteistyöhön sen turvaamiseksi, että etenkin terveydenhuoltohenkilöstön tarvitsemia suojavarusteita riittää kaikkiin kriisin koettelemiin valtioihin.

Myös rohkaisevia uutisia

Maailmalta kuului myös hyviä tai ainakin alustavasti rohkaisevia uutisia. Euroopan pahimmassa koronakeskuksessa Italiassa uusia kuolintapauksia ja myös uusia tartuntoja raportoitiin nyt toista päivää peräkkäin hieman vähemmän kuin edellisenä päivänä. Viimeisen vuorokauden aikana koronaan kuoli silti 601 ihmistä Italiassa. Kuolonuhreja on nyt maassa kaikkiaan 6077, CNN kertoo.

Myös Etelä-Koreassa uusia tartuntoja on todettu alhaisin määrä sitten epidemien käynnistymisen neljä viikkoa sitten, BBC kertoo. Viimeisen vuorokauden aikana on todettu 64 uutta tartuntaa, ja kaikkiaan tartuntoja on Etelä-Koreassa noin 9000. 111 ihmistä on kuollut virukseen Etelä-Koreassa.