Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tekee pikaisen selvityksen palkansaajille siirrettyjen sosiaaliturvamaksujen palauttamisesta työnantajille, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas).

Siirto tehtiin niin sanotun kikyn eli kilpailukykysopimuksen yhteydessä. Maksut ovat nousseet keskusteluun, kun moni ammattiliitto on esittänyt vaatimuksia maksujen palauttamisesta työnantajille.

Nyt Sarkkinen kertoo, että STM ”tulee teettämään aiheesta pikaisesti selvityksen, joka valmistuu maaliskuussa”.

”Selvityksen tarkoituksena on arvioida mahdollisen siirron vaikutuksia palkansaajille ja yrityksille sekä tarkastella myös laajemmin sosiaaliturvamaksumuutoksien käyttämistä talouspolitiikan koordinaation välineenä”, Sarkkinen tviittaa.

Ainakin Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen kiittää välittömästi asian selvittämistä ja antaa sille ison peukun.

”Kokolailla on tiedossa, työntekijöiltä kerätty näitä maksuja noin 11 miljardia euroa. Kiky-sopimuksen jäänne on syytä kumota, se on poliittinen päätös”, Lehtonen tviittaa.

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimitusjohtaja Tuomas Aarto kuittaa heti Lehtoselle.

”Tämä keskustelu on täysin absurdi, sorry vaan. Juuri olette käyneet pitkät neuvottelut, jossa yritykset olivat huolissaan kilpailukyvystä. Ja nytkö olisi sitten viisasta lisätä kustannuksia entisestään maksujen siirron muodossa. Joku tässä yhtälössä mättää pahasti”, Aarto tviittaa.

SAK:n puoluekyselyssä yllätys

Jo viime vuonna SAK ja useat ammattiliitot eri keskusjärjestöistä esittivät kiky-maksujen palauttamista työnantajille ratkaisuna kiihtyneen inflaation aiheuttamaan ostovoiman romahdukseen. Nyt SAK kertoo tehneensä puolueille kyselyn osana äänestysaktiivisuuskampanjaansa, jonka teemat perustuvat SAK:n Kantar TNS:llä teettämiin laajoihin kartoituksiin työväestön asenteista ja prioriteeteista.

Osana kampanjaa puolueille tehtiin kysely niiden kannoista työväestölle tärkeissä teemoissa, ja yksi kysymyksistä koski kilpailukykysopimuksella eli kikyllä vuodesta 2017 alkaen palkansaajien maksettavaksi siirrettyjen 2,05 % työnantajamaksujen palauttamista työnantajille.

Kyselyssä hallituspuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto sekä oppositiossa perussuomalaiset kertoivat olevansa valmiita kiky-maksujen siirtoon takaisin työnantajille suhdannepoliittisena toimenpiteenä. SAK on pannut merkille, että puolueista SDP ja vasemmistoliitto ovat jo aiemmin ilmoittaneet julkisesti ajavansa kiky-maksujen siirtoa takaisin työnantajille.

”Olemme iloisesti yllättyneitä tuloksesta, että puolueiden enemmistö suhtautuu ehdotukseen myönteisesti”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

”Ehdotuksen takana on nykyisen eduskunnan enemmistö. Tämä antaa uskoa, että se voidaan toteuttaa. Päätöksenteon tueksi ekonomistimme laski tuoreen arvion siitä, paljonko kilpailukykysopimus on jo maksanut ja paljonko se tulee palkansaajien työuran aikana maksamaan. Tästä on syytä puhua.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kertoo Twitterissä, että vasemmisto vaatii kiky-maksujen palauttamista työntekijöiltä työnantajien maksettaviksi. Siirto parantaisi Anderssonin mukaan työtä tekevien ihmisten ostovoimaa heikentämättä julkista taloutta ja siirtäisi maksuosuuksia takaisin miljardien osinkopotteja maksavien yritysten vastuulle.

”Kun kikyyn liittyvistä lakimuutoksista vuonna 2016 äänestettiin eduskunnassa, vain yksi puolue äänesti sitä vastaan. Se puolue oli vasemmistoliitto. On hienoa, että maksujen palauttamiselle löytyy nyt laajempaa kannatusta”, Andersson tviittaa.

SAK:n ekonomistilta tuli laskelma

Havainnollistaakseen kilpailukykysopimuksen vaikutuksia työntekijöille SAK on käynnistänyt kiky-kellon, jonka lähtösummana on palkansaajien helmikuuhun 2023 mennessä menettämä rahamäärä kikyssä sovittujen lomarahaleikkausten, työajanpidennysten ja työnantajamaksujen siirron takia.

SAK:n mukaan kiky-kellossa on jo yli 11 miljardia euroa, tarkalleen ottaen se lähti liikkeelle lukemasta 11 384 211 927,80 euroa. Kelloetenee taustalla olevan algoritmiin perustuen 3 818 euron minuuttivauhdilla. Summa kohoaa keskimäärin kahdella miljardilla eurolla vuodessa, SAK kertoo.

SAK:n ekonomisti Tatu Knuutila kertoo, että kiky-maksujen siirto tarkoittaa kokopäivätyötä tekeville työuran aikana vähintään kymmenientuhansien eurojen menetystä. SAK:laisten liittojen jäsenien mediaanituloilla työuran aikainen kustannus on SAK:n mukaan noin 36 000 euroa ja kaikkien palkansaajien mediaanituloilla summa kohoaa 42 000 euroon.

”Suomalaisten keskipalkalla kiky tarkoittaa jopa 48 000 euron menetystä työuran aikana. Suurimmat vaikutukset kikyllä on ollut julkisen sektorin työntekijöiden ansioihin, joihin heikennykset osuivat laajimmin”, Knuutila toteaa.

Kokoomus ajaa miljardin veronkevennyksiä kaikkiin tuloluokkiin. Knuutila vertaa tätä kiky-maksujen palauttamiseen.

”Tuloveroalen vaikutus olisi 3000 euroa ansaitsevalle työntekijälle eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan noin 20 euroa kuussa. Sen sijaan kiky-maksujen siirron vaikutus olisi karkeasti kolminkertainen, noin 60 euroa kuussa”, Knuutila huomauttaa.

