Eduskuntakeskustelussa useat kansanedustajat tivasivat sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr) kantaa Elokapinan mielenosoitukseen.

”Arvoisa sisäministeri, me tiedämme, että myöskin täällä Helsingissä poliisilla olisi paljon tähdellisempääkin tekemistä kuin kantaa jaloista ja käsistä näitä nuoria pois makaamasta kaduilta. Miten itse suhtaudutte tähän asiaan? Kannattaisiko sisäministerin ehkä puhaltaa peli poikki sen sijaan, että kannustatte tällaiseen toimintaan?” kysyi oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Syyskapina. Elokapinan mielenosoitus alkoi kuuden aikaan illalla keskiviikkona. Kuva: Petteri Paalasmaa

”Haluaisin kysyä teiltä, arvoisa ministeri, että mitä mieltä olette siitä, tuleeko myös Elokapinan noudattaa Suomen lakia ja poliisin ohjeita ja määräyksiä”, keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kysyi.

”Kyllä minä haluaisin ihan entisenä sisäministerinä tietää sen, annatteko te hyväksynnän tälle Elokapinan majoittumiselle Mannerheimintiellä. Elokapina vie poliisien resursseja sillä hetkellä, kun he siinä majoittuvat”, oppositiopuolue kokoomuksen Paula Risikko sanoi.

Useat kansanedustajat myös nostivat kriittisesti esiin Ohisalon aiemman lausunnon, ettei poliitikko voi ottaa kantaa mielenosoituksiin.

Ohisalo vastasi kysyjille puheenvuorossaan.

”Mitä tulee tähän, mikä on tämä kyseinen mielenosoitus, joka täällä on mainittu moneen kertaan, niin se, mikä on laitonta, on laitonta. Se on selvää. Lainsäätäjälle pitäisi olla selvää täällä, että me säädämme lait ja lainvalvojat valvovat lakeja. Oikeusvaltioissa tämä työnjako menee niin. Meidän ei tarvitse mennä hirveän montaa sataa kilometriä tästä kohti etelää, kun nähdään, mitä tapahtuu, kun ministeri ohjaa operatiivista toimintaa viranomaisten osalta. Jos minä ohjaisin operatiivista toimintaa sanomalla, mitä siellä kenttäoperaatioissa täytyy tehdä, niin varmasti olisi aika nopeasti oikeuskanslerilta kirjettä ja valituksia sieltä suunnasta.Eli kannattaa pitää tässä huomio nyt siellä, mikä se työnjako ja vallan ja vastuun jako on”, hän sanoi.

Elokapinan mielenosoitus alkoi kello kuudelta illalla keskiviikkona eduskuntatalon edessä Mannerheimintiellä Helsingissä. Noin tunnin kuluttua poliisi aloitti mielenosoituksen hajottamisen ja mielenosoittajien kiinniotot, sillä mieltä osoitettiin ajoväylällä eikä poliisin poistumiskäsky tehonnut.

Poliisi kertoi keskiviikkoiltana ottaneensa kiinni 141 henkilöä.

”Elokapina ei suostunut neuvottelemaan siirtymisestä poliisin kanssa. Poliisi päätti mielenosoituksen olennaisesti lainvastaisena ja otti kiinni 141 henkilöä, jotka eivät noudattaneet poliisin poistumiskäskyä. Kiinniotot sujuivat rauhallisesti”, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Mannerheimintien liikenne palautui normaaliksi puoli kymmenen aikoihin illalla.