Euroopan unioni on vastannut jäsenmaiden puolesta yhteisesti Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin lähettämään kirjeeseen. Asiasta kertoi torstaina EU:n korkea edustaja Josep Borrell, joka on allekirjoittanut vastauksen.

Hän toteaa Twitter-viestissään, että jännitteet ja erimielisyydet täytyy ratkaista dialogin ja diplomatian kautta. EU vaatii Venäjää lieventämään jännitteitä vetämällä pois joukkonsa ”Ukrainasta ja Ukrainan ympäriltä” sekä Valko-Venäjältä, jossa alkoi torstaina Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen sotaharjoitus.

Venäjä on kuitannut vastaanottaneensa EU:n vastauksen. Venäjä ei lähettänyt kirjeitään EU:lle vaan EU-jäsenmaille, eikä Venäjä Borrellin mukaan koe EU:ta neuvottelukumppanikseen Ukrainan suhteen.

Verkkojulkaisu Politico kertoo nähneensä EU:n vastauksen. Politicon mukaan EU ei ota vastauksessaan kantaa Lavrovin esittämiin yksittäisiin vaatimuksiin, mutta ilmoittaa halukkuudesta jatkaa keskustelua Euroopan turvallisuudesta. Kirjeessä EU toteaa olevansa huolissaan Ukrainan tilanteesta ja vaatii Venäjää purkamaan rakentamansa jännitteet.

”Yhdessä Nato-kumppaniemme kanssa me Euroopan unionissa olemme valmiita jatkamaan keskustelua Venäjän kanssa kaikkien turvallisuuden vahvistamiseksi.”

Vastaus. EU:n korkein diplomaatti Josep Borrell vastasi Venäjälle. Kuva: epa09707574

Politicon mukaan EU korostaa vastauksessaan neuvotteluita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin kautta. Etyj-sopimuksiin viittasi myös Venäjä omassa kirjeessään.

Lavrov kommentoi aiemmin torstaina, ettei hän ole saanut länsimailta vastakaikua Venäjän Nato-huoliin. Lavrovin mukaan länsi on vain ”vaatinut vetämään pois venäläiset joukot venäläiseltä alueelta”. Venäjä kokee miehittämänsä Ukrainan alueet omikseen.

Laaja sotaharjoitus alkoi, Nato varoittaa pikaisista käänteist’ä

Ranska kuvasi Valko-Venäjällä torstaina alkaneita 10-päiväisiä sotaharjoituksia ”väkivaltaiseksi eleeksi” ja Ukraina ”psykologisen paineen” asettamiseksi. Nato on arvioinut Venäjän vievän Valko-Venäjälle, joka on sen liittolainen ja Ukrainan pohjoinen naapurimaa, jopa 30 000 sotilasta. Harjoitus on suurin sitten kylmän sodan.

Ukrainan itäisen rajan taakse Venäjä puolestaan on koonnut noin 100 000 sotilaan joukot ja laajalti sotakalustoa.

Puolustusliitto Naton pääjohtaja Jens Stoltenberg varoitti torstaina, että Venäjän mahdollisen hyökkäyksen varoaika on lyhentynyt, eli isku voi tapahtua nopeastikin. Stoltenbergin tavannut Britannian pääministeri Boris Johnson puolestaan sanoi, ettei lännellä ole varmuutta, onko Venäjä päättänyt hyökkäyksestä.

”Tämä on vaarallinen hetki Euroopan turvallisuudelle. Venäjän joukkojen määrä kasvaa ja mahdollisen hyökkäyksen varoitusaika laskee. Meidän täytyy olla varautuneita pahimpaan samaan aikaan kun pyrimme poliittiseen ratkaisuun”, Stoltenberg sanoo.

Stoltenberg toisti jälleen, ettei Nato taivu Venäjän vaatimuksiin eikä tingi periaatteistaan, joihin kuuluu suvereenien valtioiden oikeus liittyä puolustusliiton jäseniksi. Myös Johnson vakuutti, että Naton avoimien ovien politiikka koskee Ukrainaa jatkossakin.

