Sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja on Niina Malm. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ministeri Jouko Skinnari ja kolmanneksi kansanedustaja Matias Mäkynen.

Varapuheenjohtajat. Sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja on Niina Malm. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ministeri Jouko Skinnari ja kolmanneksi kansanedustaja Matias Mäkynen.

Varapuheenjohtajat. Sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja on Niina Malm. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ministeri Jouko Skinnari ja kolmanneksi kansanedustaja Matias Mäkynen.

Sdp:n varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Niina Malm, kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sekä kansanedustaja Matias Mäkynen.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Niina Malm sai 629 ääntä, toinen varapuheenjohtaja Skinnari 579 ääntä ja kolmas varapuheenjohtaja Mäkynen 547 ääntä.

Pieneksi ennakkosuosikiksi arvioitu liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sai 502 ääntä. Muista ehdokkaista Aki Lindén sai 324 ääntä ja Jaana Ylitalo 324 ääntä.

Matias Mäkysen nousua varapuheenjohtajaksi voidaan pitää yllätyksenä. Mäkynen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Vaasasta ja Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja ja hän on toiminut sdp:n puoluehallituksessa kuluneella kaudella.

Myös ensimmäinen varapuheenjohtaja Niina Malm on ensimmäisen kauden kansanedustaja Imatralta. Malm on Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, ja hän on ollut mukana kuntapolitiikassa vuodesta 2008.