Venäjän keväällä 2022 valtaamassa Mariupolin kaupungissa tai sen lähistöllä on helmikuun 21. päivän jälkeen eli noin viikon sisällä raportoitu ainakin 14 räjähdyksestä, kertoo Ison-Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Brittiraportti viittaa eteläisen ukrainalaiskaupungin Venäjä-mielisen miehityshallinnon ilmoituksiin räjähdyksistä.

Räjähdyksiä on tapahtunut muun muassa ammusvarastossa lentokentällä, polttoainevarastoissa ja terästehtaassa, jota Venäjä käyttää sotilastukikohtana. Mariupol sijaitsee rannikolla kaakkoisessa Ukrainassa, ja noin 80 kilometrin päässä taisteluiden etulinjasta, Britannian tiedustelu korostaa.

”Venäjä on todennäköisesti huolissaan siitä, että selittämättömiä räjähdyksiä tapahtuu alueella, jonka se on aiemmin arvioinut olevan Ukrainan rutiininomaisen iskukyvyn ulottumattomissa”, raportissa todetaan.

Satamakaupunki, joka tuhoutui lähes täysin Venäjän pommituksessa, on suurin venäläisjoukkojen hyökkäyssodan aikana valtaama kaupunki, joka on yhä sen hallinnassa. Se on myös logistisesti tärkeä Krimin maayhteyden kannalta.

