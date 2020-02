Hollantilaisen The Flemish Peace Instituten vanhempi tutkija Nils Duquet varoittaa oikeistolaisen ääriliikehdinnän noususta koko Eurooppaa. Hän pitää Saksan Hanaun tapahtumia varoittavana esimerkkinä.

”Äärioikeiston iskut eroavat muista massa-ampumisista siinä, että yleensä niissä käytetään laillisesti hankittuja aseita”, hän kommentoi Deutsche Wellelle.

Duquet sanoo, että hänen tietojensa mukaan Hanaun hyökkääjällä oli metsästyslupa.

”Se, mitä poliisivoimat ovat huomanneet koko Euroopassa on oikeistolaisen ääriliikehdinnän nousu ja se, että he käyttävät sekä laillisesti että laittomasti hankittuja aseita. Tämä on hälyttävää.”

Kahdessa ampumisessa Hanaussa kuoli yhteensä yhdeksän ihmistä. Lisäksi neljä loukkaantui. Epäilty tekijä löytyi myöhemmin kodistaan kuolleena.

Saksalaissyyttäjät tutkivat parhaillaan äärioikeistolaista motiivia Hanaun välikohtausten taustalla. Tapausta tutkitaan terroritekona.

”Epäillyn sosiaalisessa mediassa julkaisemat kirjoitukset kertovat syvästä rasismista. Parhaillaan tutkimme, oliko hänellä avustajia tai tukijoita Saksassa tai ulkomaissa”, Saksan valtionsyyttäjä Peter Frank kertoi illansuussa BBC:lle.

Tapaus on järkyttänyt laajasti myös Suomessa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on esittänyt surunvalittelunsa Saksan liittopresidentille Frank-Walter Steinmeierille ja uhrien perheille.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö linjaa, että väkivaltainen äärioikeisto on vakava ja kasvava terroristinen uhka Euroopassa.

”Tämä on vihdoin otettava vakavasti. Islamistisen terrorismin kaikki poliittiset liikkeet tuomitsevat, mutta äärioikeiston rasistisen toiminnan uhkaa osa yhä vähättelee.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki puolestaan korostaa, että Saksan liittokanslerin Angela Merkelin varoitukset rasismista koskevat koko Eurooppaa. Merkel kutsui lyhyessä lausunnossaan rasismia ja vihaa yhteiskunnan ”myrkyksi”

”Äärioikeistolainen terrori on uhka meille kaikille”, Arhinmäki sanoo.

