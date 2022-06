Oppositiopuolue perussuomalaiset painosti kyselytunnilla torstaina hallitusta EU:ssa tekeillä olevasta sosiaalisesta ilmastorahastosta.

Puolue vaati hallitukselta selvää vastausta, äänestääkö Suomi kyllä vai ei sosiaalirahastosta. Samalla puolue esitti värikkäitäkin väitteitä siitä, että Välimeren rannalla eleltäisiin suomalaisten rahoilla.

”On siis syntymässä tulonsiirtoautomaatti, jolla valutetaan suomalaisen veroeuroja esimerkiksi Italian hyväksi”, syytti perussuomalaisten Mauri Peltokangas.

”Me emme kannata sitä, että luotaisiin EU-väline, jossa annettaisiin suoria tulotukia kotitaloudelle. Suomi vastustaa sitä, meidän kantamme on tähän hyvin kriittinen”, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi.

”Tämä ilmastotoimien sosiaalirahasto sellaisena kuin sitä komissio esitti — sitä esitystä ei enää ole. Nyt keskustellaan aivan uudesta tilanteesta, keskustellaan siitä, millä tavalla irtaudutaan venäläisestä fossiilienergiasta, miten se tehdään tavalla, joka rakentaa aiempaa omavaraisempaa Eurooppaa”, Tuppurainen jatkoi.

”Tämä alkuperäinen esitys on nyt siivottu pois pöydältä”, sanoi myös pääministeri Sanna Marin (sd).

”Me olemme sitä vastustaneet, mutta me emme sinänsä vastusta solidaarisuuselementtejä, mitä tulee vaikkapa päästökauppajärjestelmän laajentamiseen. Eli kysehän on siitä, että jos päästökauppajärjestelmää laajennetaan, millä tavalla varmistetaan se, että tavalliset ihmiset pärjäävät.”

Suuri valiokunta kertoi tällä viikolla EU-puheenjohtajamaa Ranskan sorvaavan kompromissiesitystä asiaan, jolloin EU:n seitsenvuotiasta rahoituskehystä ei tarvitsisi avata. Rahoituslähde olisi siis EU:n budjetin ulkopuolinen.

”Vastuu sosiaalipolitiikassa on jokaisella jäsenmaalla itsellään, rahoituskehyksiä ei avata, uutta rahaa ei olla antamassa”, Tuppurainen sanoi eduskunnassa.

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah haastoi pääministeriä.

”Kun, pääministeri Marin, veitte täällä salissa silloin vuosi sitten tämän EU:n elpymispaketin läpi, niin silloin kirjattiin, että Suomi ei sitoudu enää sellaisiin toimenpiteisiin, joilla EU:ta kehitetään epäsymmetrisen tulonsiirtounionin suuntaan. Juuri äsken te totesitte, että te näette nämä solidaarisuussiirrot hyväksyttävinä, eli nyt on tulossa siis tieliikenteen ja rakennusten päästökauppatulot — voimme hyvin kuvitella, mistä ilmansuunnasta näitä päästökauppatuloja kertyy — joiden kautta ollaan sitten tätä sosiaalirahastoa pistämässä pystyyn, ja sosiaalirahastolla on puolestaan tarkoitus sitten Etelä-Euroopan energiaremontteja olla avustamassa. Eikö tämä ole tulonsiirtounionia, jos mikä? Eli me pitkien etäisyyksien, kylmän ilmaston maana olemme maksamassa Etelä-Euroopan energiaremontit. En yhtään ihmettele, että kansalaiset ovat suuresti närkästyneet tästä suunnasta, mihin te olette viemässä Suomen EU-politiikkaa. Nyt on ponteva aika vastustaa sosiaalirahastoa. Me emme tarvitse sellaista elementtiä, se on suoranainen tulonsiirtoelementti”, Essayah sanoi.

Marin vastasi:

”Ehkä nyt on kuitenkin syytä yhteisesti todeta, että tämänkaltaisia elementtejä on ollut jo pitkään EU:ssa. Me sovimme yhteisesti rahoituskehyksistä, ja esimerkiksi maatalouden kehittämisrahat, jotka meille ovat erittäin tärkeitä, tai monet muut asiat, ne ovat tulonsiirtoja. Me yhteisesti maksamme EU:n budjettiin, monivuotiseen rahoituskehykseen, ja sitten me jaamme ja allokoimme tuota rahaa yhteisesti. Ei tämä ole mikään uusi elementti tai uusi asia. Meille on tärkeää, että näitä sovittuja rahoituskehyksiä ei rikota.”

”Me emme halua, että näitä rahoituskehyksiä muutetaan. Tuo komission alkuperäinen esitys olisi tarkoittanut tätä, ja sitä me emme ole kannattaneet, emmekä tukeneet, mutta samanaikaisesti nyt neuvotellaan siitä, millä tavalla tämä päästökaupan laajeneminen juurikin liikenteeseen ja asumiseen, mistä edustaja Essayah puhui, millä tavalla varmistetaan siinä oikeudenmukaisuus. Ja näitä solidaarisuuselementtejä me olemme valmiita tarkastelemaan, mutta emme tällaista rahoituskehystä rikkovaa uutta sosiaalirahastoa”, Marin sanoi.

