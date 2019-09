Kaksi kansanedustajaa kritisoi kovin sanoin Siun soten toimitusjohtajan tapaa kommunikoida henkilöstölle. Taustalla on toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen videotervehdys, josta ovat uutisoineet ainakin Yle Uutiset ja Karjalainen.

Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Pohjois-Karjalassa.

Kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja Sanna Antikainen (ps) arvostelevat Puheenvuoro-blogeissaan toimitusjohtaja Pirskasen kommunikointia. Sekä Mäkisalo-Ropposen että Antikaisen tausta on sosiaali- ja terveysalalla. Molemmat ovat myös kotoisin Pohjois-Karjalasta.

Pirskanen puolestaan kysyy Uuden Suomen haastattelussa, mitä väärää on siinä, että puhuu rehellisesti. Hän kertoo saaneensa videosta pelkästään positiivista palautetta. Pirskasen mielestä hoitajamitoituskeskustelusta puuttuu kokonaan tärkeä näkökulma. LUE PIRSKASEN HAASTATTELU: Äläkän keskelle joutunut sote-johtaja: Koko Suomessa varaa tehostaa hoitajien työvuoroja – ”Mitä pahaa siinä on, jos johtaja kertoo rehellisesti tilanteen?”

Julkisuuteen nousseessa videotervehdyksessä Pirskanen sanoo henkilöstölle muun muassa, että Siun soten vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi suunnan on muututtava ja lähiesimiesten tulosvastuu on saatava todelliseksi. Toimitusjohtajan erityisesti lähiesimiehille suunnattu viesti on uutisoinnin mukaan se, että koskaan ei saa löysätä.

”Onkohan Siun soten ylimmässä johdossa oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä, kun henkilökunnalla on huono olla?” kysyy Antikainen blogissaan.

”Valitettavasti Siun soten ylimpään johtoon ei tavallisten työntekijöiden keskuudessa olla tyytyväisiä. Tapa, jolla ruohonjuuritason ja alemman esimiestason ihmisiä kohdellaan on sydäntä särkevää”, Antikainen jatkaa.

”Valitettavasti olen saanut useita kymmeniä viestejä lähtevistä hoitajista ja lääkäreistä. Siun soten maine on menossa tai jo mennyt. Ehkäpä kaiken talouskurimuksen keskellä Siun soten työntekijät kaipaisivat johtajaa, joka kovien sanojen sijaan kiittäisi, rohkaisi ja pitäisi oman porukan puolta”, Antikainen kirjoittaa.

Antikainen itse kertoo työskennelleensä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimipisteissä vuodesta 2010. Hänet valittiin eduskuntaan keväällä 2019.

”En voi olla ihmettelemättä Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen lähettämää videotervehdystä henkilökunnalle”, kirjoittaa puolestaan Mäkisalo-Ropponen. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden tohtori ja aloitti työuransa sairaanhoitajana.

”En tiedä, onko muuallakin otettu tällainen johtamismallia käyttöön, mutta olen melko varma, että sote-alan tulevaisuuden kannalta tämän kaltaisella johtamisella ei luoda työntekijöistä kilpailevaa menestyksellistä työpaikkaa. Huomattavasti parempiin tuloksiin päästäisiin istumalla kasvotusten yhteisen pöydän äärelle keskustelemaan”, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.