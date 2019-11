Tukesin suurta huomiota saanut päätös kohdistuu RAN Music -yhtiöön.

Bloggari ja arkkitehti Maria Nordinin Eroon oireista -hyvinvointikurssi johti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin päätöksen, jolla kielletään antamasta ohjeita tai väitteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle. Tukes tehosti päätöstä 100 000 euron uhkasakolla. Hallinto-oikeus voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päätöstä ei noudateta.

Tukesin päätöstä koskevassa uutisoinnissa on kerrottu, että päätös kohdistuisi Maria Nordiniin, mutta todellisuudessa päätös kohdistuu RAN Music Oy:seen ja sen aputoiminimeen M.A.N. Knows Better. Eroon oireista -kurssin verkkosivuilla palveluntarjoajaksi kerrotaan M.A.N. Knows Better ja RAN Music.

RAN Musicin hallituksen varsinainen jäsen on muusikko ja näyttelijä Reino Nordin ja hänen vaimonsa Maria Nordin on yhtiön varajäsen. Yhtiön perustamissopimuksen mukaan kaikki sen osakkeet merkittiin Reino Nordinille. Myös Asiakastiedon tietojen perusteella Reino Nordin omistaa yksin RAN Musicin.

”Päätös kohdistuu palvelua tarjoavaan yritykseen. Heidän omassa viestinnässään palveluntarjoaja on yksittäinen henkilö, joten ne menevät helposti sekaisin”, Tukesin ylitarkastaja Annina Nyholm kertoi.

Jos tilanne menisi siihen, että hallinto-oikeus määräisi uhkasakon maksettavaksi, sen kohde olisi Nyholmin mukaan RAN Music.

RAN Music on ollut erittäin hyvin kannattava yritys. Liikevaihto oli viime heinäkuussa päättyneellä tilikaudella yli 370 000 euroa ja liikevoitto vajaat 120 000 euroa. Sitä edeltäneellä tilikaudella liikevaihtoa oli yli 220 000 euroa ja liikevoittoa noin 105000 euroa.

Reino Nordinin managerin mukaan asiaa voi kommentoida Maria Nordin.

Maria Nordin kertoi Talouselämälle, että hän omistaa nykyisin osuuden RAN Musicista ja että Reino Nordin on yhtiön pääomistaja.

Tukesin päätöksen mukaan palvelu ei aiemmin täyttänyt kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia ja aiheutti vaaraa kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla.

Tukesin päätöksen mukaan palveluntarjoaja on tuonut esiin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, että kurssin harjoitteet sopivat muun muassa yliherkkyyksien, allergioiden, kilpirauhasongelmien, Parkinsonin taudin, migreenin, astman, diabeteksen ja syövän oireiden lieventämiseen. Maria Nordinin mielestä kyseinen päätöksen kohta johtaa harhaan.

Tukesin mukaan palveluntarjoaja on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin palvelun turvallisuuden parantamiseksi. Tukesin ylitarkastaja Annina Nyholmin mukaan turvallisuus on nyt sillä tasolla, että toimintaa voidaan jatkaa.

Maria Nordinin mukaan kurssiin liittyvät käyttöehdot ovat olleet tarkat alusta asti.

”Kun sain selvityspyynnön, kävin ne useiden henkilöiden kanssa läpi ja tarkensin niitä. Lähetin Tukesille ilmoituksen, jossa kerroin tekemäni toimenpiteet. Poistin myös kaksi some-postausta, joissa kerroin, että allergiasta voi parantua. En väittänyt, että kurssi parantaa allergiaa ”, Nordin kertoi.

Nordin kertoo myös pyytäneensä Tukesilta neuvoja siitä, miten palvelun saisi turvallisemmaksi.

”Kurssin sisältö on ollut alusta asti sama, vaikka materiaalia on uusittu. Vain ne kaksi some-postausta on poistettu.”

Nordinin kurssin verkkosivujen mukaan ”Free to Heal -menetelmä perustuu aivojen plastisuuden hyödyntämiseen, tiedostetun sekä tiedostamattoman stressin purkamiseen sekä mikrobiomin muokkaamiseen”.

