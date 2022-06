Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan polttoaineiden kallistumisesta. Hän kertoo saaneensa kansalaisilta epätoivoisia viestejä, joiden mukaan ”ei tässä enää ole varaa mennä edes töihin”.

LUE MYÖS Italia pelaa kovaa peliä euroalueen kulisseissa – Mario Draghi ajaa tavoitteensa läpi tavalla tai toisella

”Kun pääministeri Sanna Marinin (sd) vasemmistohallitus ei ole valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) johdolla halunnut tehdä polttoaineiden verotukseen tällä kaudella kuin korotuspäätöksiä, niin kaikki hintoja nostavat toimet ovat tulleet aina niin sanottujen entisten korotusten päälle”, Heinonen kirjoittaa.

Heinosen mukaan hallitus teki elokuussa 2020 koko 2000-luvun suurimman polttoaineveron korotuksen ja perusteli sitä silloin, että öljyn maailman markkinahinnat olivat poikkeuksellisen alhaisella tasolla.

”No, nyt maailman markkinahinnat ovat ennätyksellisen korkealla, mutta se ei näytä vasemmistohallitukselle kelpaavan perusteeksi vastaavasti laskea polttoaineveroa?” Heinonen ihmettelee.

Hän sanoo, että muut Euroopan maat kuten Ruotsi, Saksa ja Italia ovat laskeneet polttoaineen verotusta.

”Tuoreimmat tiedot Saksasta kertovat, että veronlasku on laskenut odotetusti polttoaineiden hintoja. Kesäkuun alussa tehty veronkevennys yksin pudotti bensan hintaa yli 20 senttiä litralta. Samaan aikaan polttoaineveron alennuksista pidättäytyneissä maissa, kuten Suomessa, litrahinnat ovat jatkaneet nousua. Ero näin ollen esimerkiksi Saksan ja meidän polttoaineiden hintojen välillä on jo yli 55 senttiä litralta. Tankillisessa tämä on aikamoisen suuri summa ja vielä suurempi kuukausitasolla ja puhumattakaan vuositasolla”, Heinonen kirjoittaa.

”Nyt vetoankin vielä Marinin hallitukseen ja erityisesti keskustan Annika Saarikkoon valtiovarainministerinä, että ottakaa mallia Saksasta ja Ruotsista ja tehkää, edes väliaikainen, polttoaineveron kevennys Suomeenkin. Aika harvalla on nimittäin hirveästi matkoja, jotka voisi vain jättää tekemättä”, hän vetoaa kirjoituksensa lopuksi.

Saksassa polttoaineveron alennuksen jälkeen hinnat laskivat hetkellisesti, mutta nousivat taas. Saksalaisille kuluttajille hintojen aleneminen ei ole juuri näkynyt, kertoo The Local -lehti.

Saksassa poliitikot kiistelevät nyt siitä, epäonnistuiko veroale vai olisivatko hinnat vielä korkeammat, jos verotusta ei olisi kevennetty.

Ekonomistit tyrmäävät idean

Ekonomistit ovat esimerkiksi Twitterissä ottaneet kantaa polttoaineveron alentamiseen.

Kesäkuun alussa julkaistun Ekonomistikoneen mukaan vain neljä prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuvaa polttoaineiden hinnannousua tulisi pyrkiä hillitsemään julkisen vallan toimin, esimerkiksi laskemalla polttoaineverotusta.

LUE SEURAAVAKSI: