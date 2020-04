Arvostetussa Yhdysvaltain lääkäriliiton JAMA-lehdessä julkaistun vertailun mukaan lupaavimmaksi ehdokkaaksi koronalääkeaihioiden joukosta nousee remdesiviiri.

Emeritusprofessori Kimmo Kontulan mukaan sama lääkeaine pompahti aikoinaan esille, kun tutkittiin uusia lääkkeitä korona- ja flaviviruksia vastaan.

”Sittemmin lääkettä on käytetty taistelussa Ebola-virusta vastaan. Koronaviruksen osalta suotuisat kokemukset ovat peräisin lähinnä tapausselostuksista, mutta aivan äskettäin NEJM-lehti julkaisi tuloksia remdesiviirin ”compassionate use” -käytöstä 61:n hengityksen tukea vaatineen koronapotilaan joukossa. Remdesiviiriä annettiin laskimonsisäisinä annoksina 10 päivän ajan. Vointi parani 68 %:lla potilaista; mortaliteetti oli 18 % respiraattorihoitoa vaatineilla ja 5 % ilman sitä hoidetuilla potilailla – mutta siis kontrolleja ei ollut. Remdesiviiri on melko hyvin siedetty lääke. Suurin lääkkeeseen liittyvä pulma on sen saatavuus”, hän kirjoittaa Duodecim-lehdessä.

JAMA käy julkaisussaan läpi kaikkiaan 1315 COVID-19-virusta käsittelevää artikkelia ja erityisesti 109 kliinistä tutkimusta.

”Viivan alle jäävä konkluusio on karu: yhdenkään lääkkeen ei ole vielä voitu varmuudella osoittaa tehoavan koronavirukseen”, Kontula kommentoi.

JAMA-artikkelin kirjoittajat toteavat omissa loppupäätelmissään, että COVID-19 on suurin globaali terveyskriisi vuoden 1918 influenssapandemian jälkeen. Vuoden 1918 pandemiaa kutsutaan yleisesti espanjantaudiksi ja sen arvioidaan tappaneen jopa 100 miljoonaa ihmistä. Suomessa espanjantautiin kuoli noin 20 000 ihmistä.

”Yksikään hoitomuoto ei tähän mennessä ole osoittautunut tehokkaaksi”, JAMAn tutkijat kommentoivat COVID-19-lääkehankkeita tässä vaiheessa.

Maailman terveysjärjestö WHO käynnisti viime kuussa laajan kansainvälisen tutkimuksen, Solidarityn, jossa testataan sairaalahoidossa olevilla aikuisilla covid-19-potilailla neljää kokeellista lääkettä. Myös Solidarity-tutkimuksen lääkkeistä lupaavimpana pidetään tällä hetkellä juuri remdesiviiriä.

”Tietoa on siis valtavasti tulossa lisää, mutta suurin jännitys liittyy siihen, löytyykö lääkkeistä mitään tehoa vai joudutaanko toiveet kasaamaan yksinomaan rokotekehittelyyn”, Kimmo Kontula arvioi.