Poliisi käytti ampuma-asetta Kauppakeskus Hermanissa Kuopiossa pysäyttääkseen väkivaltaisen välikohtauksen, jossa on kuollut ainakin yksi ihminen.

Itä-Suomen poliisi tiedotti tiistaina iltapäivällä eristäneensä Kauppakeskus Hermanin Leväsellä, Kuopiossa. Twitterissä poliisi kertoo, että ”Hermanin välikohtaus on tämän hetkisen tiedon mukaan tapahtunut rakennuksessa olevan Savon Ammattiopiston tiloissa”.

Tiloista on löytynyt yksi vainaja, poliisi kertoo. Epäilty tekijä on otettu kiinni.

”Poliisi tarkastaa edelleen tiloja. Poliisi on tilanteessa käyttänyt ampuma-asetta. Poliisi on ottanut yhden tekijän kiinni”, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Loukkaantuneet on evakuoitu. Kuopion yliopistolliseen sairaalaan on tuotu yhdeksän loukkaantunutta, sairaala tiedotti. Poliisin päivitetyn tiedon mukaan loukkaantuneita on kymmenen, joista kaksi on loukkaantunut vakavasti. Yksi loukkaantuneista on epäilty tekijä.

Sairaalassa annettiin suuronnettomuushälytys kello 12.50. Hälytys on jo purettu.

Poliisin mukaan tapahtuneesta ei katsota olevan vaaraa ulkopuolisille.

Useiden eri medialähteiden mukaan teossa käytettiin aseena jonkinlaista miekkaa. Ensimmäisenä asiasta kertoi Keskisuomalainen.

