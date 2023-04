Venäläinen Su-25-kalusto on kärsinyt Ukrainan sodassa suuria tappioita.

Vaikeaa. Venäläinen Su-25-kalusto on kärsinyt Ukrainan sodassa suuria tappioita.

Ukrainan ilmapuolustuksen tuhoamisen lisäksi Venäjän ilma- ja avaruusvoimien tehokkuus (VKS:n) on pettänyt pahan kerran maajoukoille annettavassa lähituessa, kirjoittaa brittiläisen RUSI:n (Royal United Services Institute) ilmasodan ja sotateknologian tutkija, Norjan ilmavoimien akatemian professori Justin Bronk.

Amerikkalaiselle CNA:lle (Center for Naval Analysis) kirjoittamassaan raportissa Bronk kertoo, että kun Venäjän alkuperäinen suunnitelma Ukrainan johtohenkilöiden eliminoimisesta epäonnistui, maajoukot joutuivat nopeasti muuttamaan toimintaansa Ukrainan puolustuksen tulen alla. Samassa tilanteessa VKS sai tehtäväkseen maajoukkojen läpimurron tukemisen.

Tämä tapahtui maaliskuun 2022 alkupuolella, jolloin Ukraina oli saanut ilmatorjuntansa uudelleenjärjesteltyä, joten VKS:n kalusto joutui lentämään erittäin matalalla ja tekemään hyökkäyksiä päiväsaikaan ja pääosin konventionaalisia pommeja (ei-täsmäaseita) sekä raketteja käyttämällä.

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla tämä osoittautui vaikeaksi, sillä matalalennossa lentäjillä on ainoastaan muutamia sekunteja aikaa havainnoida kohteitaan. Mikäli ilma-alus jää kiertelemään mahdollisen maalin päälle, siitä tulee houkutteleva kohde puolustajan ilmatorjunnalle.

Lisäksi ainoastaan Suhoi Su-25M3 ”Frogfoot” -lentäjät olivat saaneet kattavan koulutuksen matalalentotehtäviin.

Helpompaa. Venäläisiä Su-34-hävittäjäpommittajia Syyriassa 2016. Maan kapinallisjoukot ovat ukrainalaisia huonommin varustettuja ja Venäjän ilmasta maahan -toiminta siksi vaivattomampaa. Kuva: Friedemann Kohler

Maaliskuun 2022 ensimmäisestä viikosta tulikin VKS:lle erittäin huono: se menetti kymmenkunta taistelukonetta ja saman verran helikoptereita. Bronkin mukaan alle 3 000 metrin korkeudessa lennettäessä ilma-alukset olivat erittäin haavoittuvia olaltalaukaistaville it-ohjuksille, kuten Igla-S- ja Stinger-kalustolle.

VKS vaihtoi nopeasti taktiikkaa pidemmiltä etäisyyksiltä tehtyihin iskuihin, minkä lisäksi Su-34-hävittäjäpommittajat ja Kamov Ka-52-taisteluhelikopterit tekivät matalan korkeuden yöoperaatioita. Tämä toiminta jouduttiin tosin miltei kokonaan lopettamaan huhtikuuhun mennessä, kun Ukrainan it-joukot varustettiin kunnon yönäkökalustolla.

Tämän jälkeen maajoukkojen lähitukea on pääosin annettu ”heittämällä” raketteja jyrkästi nousevasta taistelukoneesta tai -kopterista hieman pidemmältä etäisyydeltä, mikä ei ole järin tarkkaa toimintaa.

Edellisen taktiikan lisäksi ukrainalaisiin taistelunjohdon sekä logistiikan kohteisiin on isketty Su-34- ja Su-30SM -koneista laukaistuilla Kh-29-ohjuksilla sekä täsmäpommeilla koneiden lentäessä keskikorkeuksilla ja useita kilometrejä etulinjan takana. Su-34-kalusto on kuitenkin loka-marraskuussa 2002 tehnyt myös päiväsaikaan matalan korkeuden pommituslentoja etulinjassa.

Bronk arvioi tämän johtuvan täsmäaseiden puutteesta, sillä taktiikka on hyökkääjälle varsin riskialtis.

Tulta. Venäjän ilmavoimien Kamov Ka-52 ”Alligator” -taisteluhelikopteri näytöslennolla elokuussa 2021. Kuva: Leonid Faerberg

VKS:n ilmasta maahan -kalusto on Ukrainan invaasiossa kärsinyt suuria tappioita: maaliskuuhun 2023 mennessä Su-34-koneita on menetetty 20 (kokonaismäärä sodan alkaessa noin 130) ja Su-25SM3-koneita 30 (n. 120).

Ka-52-helikoptereita on menetetty 33 (n. 120) ja Mil Mi-28-koptereita 11 (n. 120). Bronkin mukaan tappiot ovat merkittävät suhteessa vaatimattomiin tuloksiin.

Bronk on jo aiemmin todennut, että Ka-52 ei teknisesti ole aivan onnistunein ratkaisu Ukrainan operaatioihin.

Monipuolista. Litening-maalinosoitussäiliö kykenee esittämään lentäjälle yhtäaikaisesti kolme yhtäaikaista näkymää. Kuva: Northrop Grumman

Venäjän kannalta ongelmallista on myös, että VKS:llä ei ole käytössään läntisen Litening III- ja Sniper-kaluston veroista maalinosoitussäiliötä. Bronkin mukaan molemmat on varustettu sensorilla, joka toimii laajalla spektrillä, on hyvin stabiloitu ja kykenee etsimään, tunnistamaan, jäljittämään ja osoittamaan kohteita tarpeeksi suurella etäisyydellä lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmistä.

Venäjä on kyllä valmistanut säiliöiden prototyyppiversioita vientiasiakkaita varten, mutta omaan käyttöön niitä ei ole otettu.

Näkijä. Northrop Grumman AN/AAQ-28 Litening -maalinosoitussäiliö Fairchild Republic A-10C Thunderbolt -rynnäkkökoneen siivessä. Kuva: Roy Hector Kabanlit

Su-34-kalusto on varustettu laserosoitinta käyttävällä elektro-optisella Platan-sensorilla, mutta se tarjoaa vain laajuudeltaan rajoitetun näkökentän suoraan eteenpäin. Platanissa ei ole myöskään lämpökameraa, jota tarvittaisiin yö- ja huonon sään operaatioissa. Su-25SM3-kaluston SOLT-25- ja Su-24M:n Kaira 24 -sensoreiden näkökenttä on vielä rajoitetumpi, joskin edellisessä on sentään infrapunakyky.

Tämän lisäksi venäläisten optisten järjestelmien zoomaus ja stabilisointi on länsikalustoa kehnompi, mikä vaikeuttaa kohteiden etsintää ja tunnistamista turvallisilta etäisyyksiltä.

Käytännössä venäläiskoneet joutuvat siis lentämään suoraan mahdollisia maamaaleja kohti, mikä yhdessä sensoreiden epätarkkuuden kanssa tekee taistelutehtävistä stressaavampia ja vaarallisempia.

Su-35S- ja Su-30SM-hävittäjäkaluston tilanne on vielä kehnompi, sillä niissä joudutaan kiinteän tai säiliöön sijoitettujen sensoreiden sijaan turvautumaan koneiden kantamien ohjusten elektro-optisiin ja infrapunasensoreihin. Kustannus-, tila-, paino- ja tehorajoitusten vuoksi näiden sensorien suorituskyky on heikompi kuin ylempänä mainituilla venäläisjärjestelmillä.

Keihäänkärki. Su-35 on Venäjän johtava taistelukone ilmasta ilmaan -toiminnassa, mutta maakohteita vastaan on silläkin vaikeaa. Tämä Flanker-E (Nato-koodinimi) kuvattiin vaarallisen lähellä Yhdysvaltain laivaston P-8A Poseidon -merivalvontakonetta Välimeren yllä toukokuun 26. päivänä 2020. Kuva: Jonathan Nelson/U.S. Navy

Syyrian sodassa VKS kykeni operoimaan olaltalaukaistavan it-ohjuskaluston kantaman ulkopuolella niin, että sillä oli kunnolla aikaa kohteiden paikallistamiseen. Tuolloinkin suurin osa käytetystä ilmasta maahan -aseistuksesta oli ei-täsmäpommeja, joiden kohteina olivat kiinteät taisteluasemat tai piirityksen kohteina olevat kaupunkialueet.

Ukrainan ilmatorjunta taas ei tällaista operaatiotapaa mahdollista, sillä sen raskaammat ilmatorjuntaohjukset yltävät kauemmaksi ja korkeammalle eli sinne, minne ei vaikkapa Stingerillä yllä.

Bronkin mukaan VKS:n järjestelmien puutteet eivät sinänsä johdu Venäjän syvemmästä teknologisesta rajoittuneisuudesta vaan siitä, että maan asevoimat ovat luottaneet massiivisiin tykistökeskityksiin, panssariajoneuvoihin ja maaltalaukaistaviin tarkkuusaseisiin. Niinpä ilmavoimien maalinosoituskykyä ei ole nähty tarpeelliseksi kehittää samalla tavalla kuin lännessä.