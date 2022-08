Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko katsoo, että hallituksen toimintakyky ja mahdollisuus jatkaa hallitusyhteistyötä riippuu muista asioista, kuin pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlimisesta ja vapaa-ajan vietosta nousseesta kohusta.

”Hallituksen toimintakyky ja mahdollisuus jatkaa hallitusyhteistyötä riippuu asioista, vaikkapa siitä löydämmekö budjettiriihessä yhteisen sävelen tähän poikkeukselliseen taloustilanteeseen. Tietenkin keskustelu huumeista keskeisen päättäjän ympärillä on poikkeuksellisen vakavaa. Oleellista on tietenkin se, mikä on viime kädessä totta, se on aina ratkaisevaa. Suomen asioiden hoito on sittenkin kiinni toisenlaisista asioista”, Saarikko kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Keskustan puheenjohtajan mukaan pääministeristä julkisuuteen levinneiden videoiden katsominen on ollut kiusallista.

”Niitä ei ole varmasti kuvattu sellaisessa tarkoituksessa, että kaikki suomalaiset niitä ihmettelisivät. Lähtökohtaisesti ajattelen niin, että kukin aikuinen ihminen vastaa vapaa-ajan vietostaan itse. En ryhdy kenenkään moraalinvartijaksi.”

Saarikon mukaan olennaista on se, että keskeiset päättäjät aina tavoitettavissa, koska aika on epävarma.

”Tähän pääministeri on antanut vastauksen, ei minulla ole syytä sitä kyseenalaistaa. Kyllä totta kai lähihistoriamme tuntee vaiheita, joissa ei ole voinut illalla tietää, mitä aamulla tapahtuu ja ne ovat hyvin ikäviä asioista. Ei sitä kyllä ihan aina tiedä, mitä tässä työssä vastaan tulee .”

Sanna Marin vakuutti perjantaisessa tiedotustilaisuudessa, ettei sellaista tilannetta tule, jossa valtioneuvosto pitäisi kutsua koolle yllättäen ilman ennakkovaroitusta.

LUE MYÖS Sanna Marin: Kävin huumetestissä

”Mikäli kriisitilanne tulisi, kyllä minä olisin tietänyt siitä jo ennen kello kahtatoista”, hän sanoi.

Saarikon mukaan valtioneuvosto on kutsuttu koolle lyhyellä varoitusajalla esimerkiksi viime kevään erityisesti liittyen ulkopoliittisiin käänteisiin.

”Sodan alkuun liittyy tällaisia erityisesti. Mekin heräsimme varhain siihen tietoon, että Venäjä oli kohdistanut hyökkäyksen Ukrainaan. Päättäjätkin tarvitseva levon hetkiä, mutta se on myös tehtävä, joka ei jää narikkaan koskaan. Sellainen maailma, jossa tämä ei kulkisi mukana ei ole mahdollinen”, hän sanoi.

Hallituspuolueista vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoivat Ylelle perjantaina, että Marin nauttii heidän puolueidensa luottamusta.