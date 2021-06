Toimiala- ja työnantajajärjestö Infra ry sekä Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry älähtävät eduskunnalle tiestön korjausvelasta ja perusväylänpidosta. Infra ja SKAL nostavat tapetille hallituksen puoliväliriihessä sopiman 110 miljoonan euron leikkauksen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan.

Aiemmin julkisuudessa on älähdetty puoliväliriihen tiedeleikkauksesta.

Infra ja SKAL ovat antaneet lausuntonsa hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa koskien. Kyse on valtakunnallisesta, 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Hallituksen suunnitelmassa perusväylänpitoon eli maanteiden, rautateiden ja vesiväylien päivittäiseen kunnossapitoon kohdistettu rahoitus on tarkoitus nostaa 1,4 miljardin euron vuosittaiselle tasolle vuodesta 2025 alkaen. Kehittämisinvestointien rahoitus on puolestaan tarkoitus nostaa samana vuonna 500 miljoonan euron tasolle. Tätä ennen luvassa on kuitenkin pudotus.

Sekä SKAL että Infra ovat huolissaan hallituksen puoliväliriihessä sovittujen leikkausten vaikutuksista. Hallitus päätti kehysriihessä kohdentaa 110 miljoonan euron leikkaukset liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan vuodesta 2023 alkaen.

”LVM:n hallinnonalalle kohdistettava säästösumma on yli kolminkertainen seuraavaksi eniten kulujaan vähentämään joutuvaan hallinnonalaan verrattuna”, huomauttaa Infra.

”Perusväylänpidon arvioidussa vuosittaisessa määrärahatasossa on vuosien 2023 ja 2024 kohdalla hälyttävä kuoppa määrärahan laskiessa vuodesta 2022 15 prosenttia vuoteen 2023 ja edelleen 8 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2024. Kehittämisinvestointien osalta puolestaan vuoden 2024 rahoitustasossa on lähes neljänneksen pudotus vuoteen 2023 verrattuna”, Infra lausuu.

”Kun tähän Liikenne 12 -suunnitelmaan sisältyvään vuosien 2023 ja 2024 määrärahatason voimakkaaseen laskuun yhdistetään LVM:n hallinnonalalle tehtävä pysyvä 110 miljoonan euron määrärahojen leikkaus, ja kun tiedossa on, että LVM:n hallinnonalan suurimmat määrärahat kohdistuvat nimenomaan perusväylänpitoon ja väyläverkoston kehittämiseen, näyttäytyy tilanne väyläverkon kunnossapidon ja kehittämisen osalta entistä synkempänä”, Infra jatkaa.

SKAL ei pidä 110 miljoonan leikkausta perusteltuna.

”SKAL pitää vuosien 2023-2024 notkahdusta määrärahatasossa suurena riskinä korjausvelan vähentämiselle. SKAL edellyttää, että tavoitteeksi on asetettava korjausvelan poistaminen kokonaan”, lausunnossa sanotaan.

Hallitusohjelmassa linjataan, että korjausvelan ei ole enää tarkoitus kasvaa ja olemassa olevaa korjausvelkaa on tarkoitus purkaa.