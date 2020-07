Pääministeripuolue sdp:n kannatuksen nousu ja oppositiopuolue perussuomalaisten kannatuksen lasku on tasaantunut Helsingin Sanomien puoluekannatusmittauksessa.

Näin lehdelle arvioi tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantar TNS:stä.

Koronaan ja pääministeri Sanna Marinin (sd) esiintymisiin kytkeytynyt sdp:n nousu on tasaantunut ja kääntynyt alaspäin.

Perussuomalaiset ovat kohdanneet kesän mittaan pari kohua, jotka koskivat kahta kansanedustajaa, Ano Turtiaista ja Juha Mäenpäätä.

”Nämä tapaukset olisivat voineet näkyä myös puolueen kannatuksessa. Perussuomalaiset onnistui argumentoinnissa ja se lasku, joka oli aiemmin, on tasaantunut”, Nurmela sanoo HS:lle.

Sdp on menettänyt kannatustaan 0,7 prosenttiyksikköä ja on yhä suosituin puolue 21,2 prosentin kannatuksella. Sekä perussuomalaiset että kokoomus ovat nousseet kolme prosenttiyksikköä 18 prosentin kannatusta hipoen. Perussuomalaiset on toisena kahden prosenttiyksikön erolla kokoomuksen 17,7 prosentin kannatukseen.

”Siellä on kaksi taisteluparia. Perussuomalaiset ja kokoomus ovat lähellä toisiaan, samoin kuin keskusta ja vihreät. Järjestys on edelleen sama, mutta on mielenkiintoista nähdä, tuleeko siihen muutoksia”, Nurmela sanoo.

Keskustan kannatus on laskenut puolueista eniten, joskin kaikki gallupin muutokset ovat pieniä. Keskustan kannatus on pudonnut 0,8 prosenttiyksikköä 11,6 prosenttiin.

Nurmelan mukaan keskusta on saattanut menettää hieman perussuomalaisille. Hänen mukaansa keskusta ei ole onnistunut vetoamaan puolueen kannattajien syvimpiin tuntoihin.

Myös keskusta kohtasi suuren kohun, jonka päätteeksi puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävistä. Kannatusmittaus on kuitenkin tehty heti kohun laannuttua.

Keskusta on erikoisessa tilanteessa, sillä puheenjohtaja Kulmuni ei ole enää valtioneuvoston jäsen, mutta pyrkii jatkokaudelle syksyn puoluekokouksessa. Hänelle on odotettu haastajaa.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat kasvattaneet kannatustaan HS-gallupissa hieman. Vihreät on noussut 0,5 prosenttiyksikköä ja vasemmistoliitto 0,8 prosenttiyksikköä, mikä on keskustan kannatusluisun ohella kyselyn suurin muutos.

Kantar TNS Oy haastatteli puhelimitse 2168 suomalaista 15.6.–10.7. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. 29 prosenttia vastaajista ei osannut tai halunnut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, tai kertoi, ettei äänestäisi lainkaan.