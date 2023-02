Kokoomus on gallupeissa koko valtakunnan ykkönen, mutta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kattavassa Savo-Karjalan vaalipiirissä puolue on vasta neljänneksi suurin keskustan, perussuomalaisten ja SDP:n jälkeen. Keskustalla on nyt neljä paikkaa, perussuomalaisilla ja SDP:llä kolme ja kokoomuksella kaksi.