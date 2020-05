USA:n presidentin Donald Trumpin koronakriisiin liittyvät kannanotot ja kommentit ovat ajoittain olleet jostakin toisesta todellisuudesta. Kaikki eivät tätä ymmärrä vaan jakavat huuhaa-tietojakin hyvillä mielin. Tätä Trumpin vastustajat pyrkivät suitsimaan työkaluilla, jotka on alun perin tarkoitettu Isis-propagandan leviämistä ehkäisemään.

The Next Web kirjoittaa, että asialla on Defeat Disinfo -ryhmä. Asiasta kirjoittaa myös muun muassa The Washington Times.

Ryhmää johtaa eläkkeellä oleva kenraali Stanley McChrystal, joka on komentanut USA:n ja Naton joukkoja Afganistanissa. Ryhmän käyttämä tekoäly pyrkii löytämään verkosta siellä levitettyä ja itsestään leviävää väärää tietoa. Tämän pohjalta etsitään keinoja, joilla sitä voisi torjua.

Erityisesti tulilinjalla ovat Trumpin suustaan päästämät sammakot, jotka ovat jääneet elämään omaa elämäänsä. Presidentti on esimerkiksi antanut vettä myllyyn niille, jotka vastustavat koronarajoituksia kansalaisvapauksien nimissä.

Laajasti on levinnyt myös Trumpin ääneenajattelu siitä, voisiko koronaviruksen tappaa ruiskuttamalla kehoon desinfiointiainetta. Tämä oli ”vahingollisin hetki Trumpin kampanjassa sitten koronakriisin alun”, Defeat Disinfo sanoo. Lausunto on kuormittanut terveydenhuoltoa turhilla kyselyillä.

Kaikki eivät ole ryhmän toimintaa katsoneet hyvällä. Heidän mielestään on väärin käyttää veronmaksajien varoilla kehitettyä tekoälytyökalua poliittisiin tarkoituksiin. Defeat Disinfon agendana kun on yhtä lailla estää väärän tiedon leviämistä kuin torpata Trumpin pääsy maan johtoon toiseksi nelivuotiskaudeksi.