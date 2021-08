Pääministeri Sanna Marin (sd) vahvisti tänään torstaina Säätytalolla, että Suomi tavoittelee 80-90 prosentin rokotekattavuutta yli 12-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitus suunnittelee yhteiskunnan laajaa avaamista lokakuussa, jos tavoiteltuun rokotekattavuuteen päästään.

”Kyllä me näemme, että noin 80-90 prosenttia väestöstä pitäisi olla rokotettu yli 12-vuotiaista. Tämä on yksi iso asia, joka on sisällä [hallituksen neuvotteluissa]. Toinen iso kysymys on, milloin näistä erilaisista tasoista voitaisiin alueilla luopua, kun pääsemme tällaisiin rokotekattavuuksiin”, Marin sanoi torstaina.

Tällä hetkellä Suomen väestöstä reilu kaksi kolmasosaa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Kahden rokoteannoksen saaneita on reilu kolmasosa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) painotti torstaina, että vielä rokotekattavuus ei ole Suomessa riittävällä tasolla.

Hallitus kokoontuu tänään torstaina Säätytalolle keskustelemaan hybridistrategian päivittämisestä.

