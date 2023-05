Kiinalaisten kotitalouksien ostovoima on hyvällä tasolla, koska maata ei piinaa samanlainen inflaatio kuin muuta maailmaa. Siitä huolimatta kulutus ei ole maan avautumisen jälkeen palautunut odotetulla vauhdilla.

Kulutusjuhlia odotellessa. Kiinalaisten kotitalouksien ostovoima on hyvällä tasolla, koska maata ei piinaa samanlainen inflaatio kuin muuta maailmaa. Siitä huolimatta kulutus ei ole maan avautumisen jälkeen palautunut odotetulla vauhdilla.

Kiinalaiset kotitaloudet tekivät viime vuonna ennätysmäärän talletuksia eikä inflaatio paina maassa, mutta kulutus junnaa silti.

Viime tiistaina julkistetut tilastot Kiinan reaalitalouden elpymisestä jäivät odotuksista. Erityisesti pettymystä tuotti teollisuustuotannon vaisu 5,6 prosentin kasvu vuodentakaisesta, kun ennusteet odottivat yli kymmenen prosentin kasvua.

Kiina alkoi purkaa jyrkkiä koronarajoituksiaan viime vuoden lopussa. Suhteessa siihen elpyminen on varainhoitoyhtiö Fidelity Internationalin sijoitusjohtaja Catherine Yeungin mukaan ollut rivakkaa.

Alkuvuosi on kuitenkin todistanut, ettei kyseessä ole samanlainen elpymisjakso kuin vuosituhannen aiempien kriisien jälkeen. Kiina on muutenkin monella tavalla täysin erilaisessa asemassa kuin muu maailma.

”Esimerkiksi Kiinan inflaatiokehitys on poikennut täysin muista maista. Inflaation sijaan viimeisimmät luvut viittaavat jopa mahdolliseen deflaatioon”, Yeung sanoo.

Helmikuussa Kiinan kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,1 prosenttia. Viimeisen vuoden aikana inflaatio oli Kiinassa korkeimmillaan 2,8 prosenttia viime syyskuussa.

”Kiinan keskuspankki elää aivan eri syklissä kuin muut keskuspankit. Maan ongelmia ei ratkaista korkotasoa nostamalla tai laskemalla.”

Paljon on kiinni kiinalaisesta kuluttajasta

Mitkä sitten ovat Kiinan ongelmat? Yeung pitää yhtenä keskeisimmistä huolenaiheista heikosti elpynyttä kulutusta.

Kiinalaiset kotitaloudet tekivät viime vuoden aikana noin 2 600 miljardin dollarin edestä uusia pankkitalletuksia. Koronarajoitusten purkamisen jälkeen patoutuneen kulutuksen odotettiin purkautuvan nopeasti.

Suurta kulutusjuhlaa ei kuitenkaan vielä ole näkynyt.

”Kiinalaisten ostovoima on suhteellisen hyvällä tasolla. Siitä huolimatta kotitalouksien säästämisaste pysyy noin 35 prosentissa eikä se ole laskenut odotetusti avautumisen myötä.”

Kiinalaiset kotitaloudet ovat osoittautuneet odotettua varovaisimmiksi. Kaikki eivät välttämättä vielä ole täysin totuttautuneet ajatukseen siitä, että korona-aika olisi ohi, Yeung toteaa.

Vaikka kulutus on Yeungin mukaan palautunut selvästi esimerkiksi turistikohteissa, taloudessa on selvästi aukkoja, jonne raha ei tällä hetkellä virtaa.

"Jos kulutus ei ala pikkuhiljaa vauhdittua, alkaisin olla huolissani. Kotitalouksilla on varoja, joten varovaisuuden taustalla olisi siinä tapauksessa syvempiä syitä.”

Merkittävänä huolenaiheena Kiinassa on tällä hetkellä myös nuoren korkeakoulutetun väestön alhainen työllisyysaste, jonka ratkaisemisen puolesta Kiinan valtio ja yritykset tekevät Yeungin mukaan kiihkeästi töitä.

”Korona-aikana palkattiin vähän ihmisiä ja Kiinassa on liki ylitarjontaa tietyistä aloista, esimerkiksi insinöörejä”, Yeung sanoo.

”Työikäinen väestö on muutenkin käynyt huipussaan vuosia sitten, joten edessä on merkittäviä ongelmia väestörakenteen kannalta.”

Geopolitiikka tuo varovaisuutta markkinoille

Lyhyemmällä tähtäimellä markkinoille heijastuu epävarmuutta myös geopoliittisten kysymysten takia, Yeung sanoo. Kiinan ja Yhdysvaltain suhde on ollut vaakalaudalla jo pitkään ja molemminpuolinen protektionismi on korostunut viime vuosina.

Myös Kiinan ja EU:n suhdetta on koeteltu. Etenkin Venäjän hyökkäyssodan käynnistymisen jälkeen EU on korostanut niin sanottua strategisen autonomian periaatetta. Keskeisenä sille on Kiina-riippuvuuden vähentäminen.

Yeung kuitenkin korostaa, ettei Kiinaa ja Venäjää voi verrata keskenään, sillä Kiinan rooli maailmantalouden toimitusketjujen kannalta on yhä keskeinen.

”Varovaisuus Kiinaa kohtaan lupaa toisaalta hyvää sen naapurimaille Aasiassa, kuten Intialle, Indonesialle ja Vietnamille, koska länsimaiset yritykset haluavat hajauttaa tuotantoaan muualle.”

Yeungin mukaan kyseessä on kuitenkin pitkän aikavälin muutos. Kiinasta tuli ”maailman tehdas” jo vuosikymmeniä sitten, eikä siellä tehokkaaksi hiottua tuotantoa ja infrastruktuuria noin vain siirretä muualle.

Kiinalla on katse globaalissa etelässä

Kiinan geopoliittiset intressit ilmenevät myös ”dedollarisaation” ympärillä käytävässä keskustelussa, joka on Yeungin mukaan kiivastunut Aasiassa viime aikoina.

”Dollari ei ole menestynyt hyvin kultaa vastaan lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä. Nyt keskustelua käydään siitä, pitäisikö minkään yhden valuutan edes paikata sitä”, Yeung toteaa.

Finanssialan maailmanlaajuisen tietoverkosto Swiftin tilastojen mukaan Kiinan valuutan osuus kansainvälisistä maksujen välityksistä on jo noin 4,5 prosentin luokkaa. Osuus on tosin vielä pieni verrattuna dollarin 85 prosenttiin.

”Kiinan valuutan osuus maailmankaupasta on kuitenkin kasvanut valtavasti alle vuosikymmenessä. Kiinalaisella valuutalla tehdään yhä enemmän kauppasopimuksia", Yeung sanoo.

Yeungin mukaan Kiinan hallitus on alkanut edistää niin sanottu vyö ja tie (One Belt, One Road) -hanketta uudella innolla. Alun perin vuonna 2015 laadittu kehityshanke keskittyy varsinkin Kiinan ja globaalin etelän maiden suhteeseen.

”Kiina neuvottelee tällä hetkellä useita kauppasopimuksia globaalin etelän kanssa, usein liittyen jonkinlaiseen kehitysapuun suoranaisen infrastruktuurirahoituksen sijaan”, Yeung sanoo.

”Nämä kehittyvät markkinat eivät enää ole niin kallellaan lännen suuntaan kuin mitä ne joskus olivat.”

