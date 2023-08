Mika Aaltola on toiminut pitkään ulkopolitiikan tutkijana, mutta hyppää nyt mukaan politiikkaan.

Presidenttiehdokas. Mika Aaltola on toiminut pitkään ulkopolitiikan tutkijana, mutta hyppää nyt mukaan politiikkaan.

Presidenttiehdokas. Mika Aaltola on toiminut pitkään ulkopolitiikan tutkijana, mutta hyppää nyt mukaan politiikkaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ilmoittaa lähtevänsä ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleihin. Aaltola kertoi asiasta torstaina tiedotustilaisuudessaan Luumäellä Kotkaniemessä, jossa hän osallistui Kotkaniemi-foorumina tunnettuun keskustelutilaisuuteen.

”Presidentti on ulkopolitiikan johtaja. Murrosaikana kaivataan määrätietoista johtamista ja presidentti-instituutioon kohdistuu paljon odotuksia. Kansalaisten toiveet rauhasta, vakaudesta, yhteiskuntasovusta, turvallisemmasta elämästä ja turvallisemmasta tiestä ovat asioita, jotka pitää ottaa huomioon”, Aaltola sanoi.

Aaltolan mukaan päätös presidenttiehdokkaaksi lähtemisestä ei ollut helppo.

”Lähtökohdat eivät tule olemaan sellaiset, jotka ponnauttaisivat minut kuuraketin lailla presidentiksi. Tiedän sen, että tulen olemaan hankalassa asemassa, mutta sehän ei ole syy kieltäytyä”, Aaltola jatkoi.

Aaltola korosti, että Nato-Suomi kaipaa uudistuvaa presidenttiä ja uudenlaista johtamista.

”Olen huolissani edessä olevista ulkopolitiikan haasteista ja levottomuudesta, joka Suomea koskee juuri nyt. Venäjä on ja pysyy naapurinamme niin hyvässä kuin pahassa, tulevaisuudessa yhä enemmän pahassa. Meidän on tämän tilanteen kanssa tultava toimeen”, Aaltola sanoi.

Politiikan ulkopuolelta tuleva Aaltola lähtee tavoittelemaan presidentinpaikkaa Suomen turvattu tulevaisuus ry -kannatusyhdistyksen kautta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo Tampereen yliopistosta ja sen hallitukseen kuuluu Aaltolan puoliso Kirsi Aaltola. Aaltolan ja hänen tukijoidensa on kerättävä 20 000 kannattajakorttia, jotta ehdokkuus valitsijayhdistyksen kautta onnistuu.

Vaikka Aaltolan kannatus on ollut gallupeissa melko vahvaa, hänellä ei ole takanaan tukipuoluetta. Niin ikään valitsijayhdistyksen kautta ehdolle lähteneet vihreiden Pekka Haavisto ja keskustan Olli Rehn ovat saaneet puoleensa tuekseen, mikä helpottanee vaalikampanjointia.

”Tehtävä on vaikea, ja vaikeus on se suurin motivoiva tehtävä tässä. On pystyttävä ottamaan vastaan haasteita”, Aaltola sanoi.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään 28. tammikuuta 2024 ja mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta.