Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kommentoi hallituskumppani vasemmistoliiton ulostuloa osinkoverotuksesta.

Li Anderssonia tuuraava opetusministeri ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo esitti Ilta-Sanomien haastattelussa listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämistä. Saramon mukaan vaihtoehtoisia malleja riittää ja yksinkertaisinta olisi poistaa koko verotuki ja verottaa kaikkia omistajia ”samalla viivalla”.

Jo aiemmin puheenjohtaja Andersson on katsonut, että listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksista tulisi luopua. Twitterissä Saramo toteaa nyt, että talouden tulevaisuuden edellytyksistä puhuttaessa listaamattomien yritysten veroedun tarkastelua on vaikeaa ohittaa. Hänen mukaansa listaamattomien yritysten veroetu kannustaa ulosmittaamaan tulosta osinkoina investointien sijaan.

”Kyseessä on yli 400 miljoonan verotuki, joka on vahingollinen talouden toimintakyvylle”, Saramo tviittaa.

”Vaihdetaan vaikka normaalituottoprosentti markkinaehtoiseksi. Puolestani voidaan laittaa vaikka prosentin marginaali päälle. 8% on täysin absurdi ja ohjaa esimerkiksi verosuunnitteluun holding-yhtiöillä.”

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Listaamattomasta yhtiöstä voi saada niin sanottua huojennettua osinkoa, joka on 75-prosenttisesti verotonta tuloa, mutta vain, jos osinko on enintään kahdeksan prosenttia yhtiön osakkeiden matemaattisesta arvosta ja osingon suuruus vuodessa on enintään 150 000 euroa. Jos osingon määrä ylittää niissä tapauksissa 150 000 euroa, ylitse menevästä määrästä 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia on verotonta tuloa. Jos osinkoa maksetaan yli kahdeksan prosenttia osakkeiden matemaattisesta arvosta, yli menevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verotonta tuloa. Lisäksi yrityksen tuloksesta maksetaan yhteisöveroa.

Keskustan varapuheenjohtaja tuohtui

Nyt keskustan Lohi kertoo olevansa tuohtunut Saramon jatkuvista ulostuloista, joissa ollaan kiristämässä yritysten ja yrittäjien verotusta. Lohen mielestä kannanotot kertovat, kuinka huonosti vasemmisto tuntee yrittäjien ja yritysten todellisen arjen ja osinkoverotusjärjestelmän.

Hän vaatii, että ”yrittäjien ajojahdin on loputtava”. Jatkuva yrittäjien pelottelu verotuksen kiristämisellä on Lohen mukaan ristiriidassa hallitusohjelman kanssa ja ajaa työllistäviä yrittäjiä epävarmuuteen.

”On käsittämätöntä, että yrittäjät, jotka luovat Suomeen uusia työpaikkoja, otetaan jatkuvasti tikun nokkaan. Yrittäjät tarvitsisivat nyt rohkaisua ja kannustusta veronkiristyspuheiden sijaan”, Lohi toteaa tiedotteessa ja muistuttaa, että keskustan kynnyskysymykset hallitusyhteistyölle ovat edelleen voimassa, eli yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää.

”Tämä koskee myös osinkoverotusta osana yrityksen verotusta. Puheet osinkoverotuksen kiristämisestä lietsovat epävarmuutta aikana, jolloin poliittisen päättäjien pitää luoda ennakoitavuutta toimintaympäristöön. Koronakriisin seurauksena moni yrittäjä on nyt taloudellisessa ja henkisessä ahdingossa.”

Ei kiristystä, pikemminkin päinvastoin

Lohen mielestä listaamattomien yritysten nykyinen osinkoverotus kannustaa yrityksiä vahvistamaan taseita, mikä luo kriisinkestävyyttä ja turvaa työpaikkoja taloudellisesti vaikeina aikoina.

”Juuri nyt – ehkä enemmän kuin koskaan – tarvitaan kannustusta ja kannusteita yrittämiseen, jotta Suomi nousee. Selvää on, että yritysten tai yrittäjien verotusta ei voida ainakaan kiristää. Päinvastoin, pitäisi miettiä, miten yritystoimintaan voidaan kannustaa entistä enemmän.”

Hallituksen työllisyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää Lohen mielestä, että yritystoimintaan kannustetaan kaikin mahdollisin keinoin ja vain kannattavien yritysten ja investointien kautta Suomeen syntyy työpaikkoja. Politiikan tulisi luoda nyt vakautta epävarmuuden keskelle, Lohi linjaa.

”Yrittäjät tarvitsevat tukea ja arvostusta. Viestini suomalaisille yrittäjille on. Niin kauan kuin keskusta on hallituksessa, voitte luottaa, että yrittäjien verotus ei kiristy”, Lohi toteaa.