Kokoomus johtaa kilpailussa Helsingin suurimman puolueen paikasta tulevan kesäkuun kuntavaaleissa. Sen kannatus on 24,4 prosenttia, kun toisena olevat vihreät yltävät 23,1 prosenttiin, ilmenee Taloustutkimus Oy:n Uudelle Suomelle tekemästä tuoreesta kyselytutkimuksesta.

(Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.)

Tällä tuloksella kokoomus säilyttäisi himoitsemansa pormestarin paikan. Kaupungin ylintä valtaa pääsisi jatkossa käyttämään kansanedustajana nyt toimiva Juhana Vartiainen, jonka pormestariehdokkuus on ollut tiedossa tutkimukseen 12.3.–24.3. tehtyjen haastattelujen ajan.

Vihreiden pormestariehdokkaan, nykyisin Helsingin apulaispormestarina työskentelevän Anni Sinnemäen mahdollisuudet pormestariksi eivät kuitenkaan ole tässä vaiheessa menneet, sillä vihreiden ero kokoomukseen mahtuu mittauksen 2,3 prosentin virhemarginaalin sisälle.

Kokoomus pärjäisi tutkimustuloksen perusteella pääkaupungissa paremmin kuin eduskuntavaaleissa 2019. Silloin eroa oli Helsingin vaalipiirissä runsaat puolitoista prosenttiyksikköä vihreiden hyväksi.

Kokoomus menettäisi kuitenkin huomattavan määrän niistä äänestäjistä, jotka se pormestariksi nousseen Jan Vapaavuoren johdolla sai taakseen kuntavaaleissa 2017, sillä kannatuksen pudotusta kertyisi lähes neljä prosenttiyksikköä noista vaaleista.

Helsingin kisassa vahvaa kolmossijaa pitää sdp, joka yltäisi 15,9 prosenttiin, mutta sen matka keulille ja apulaispormestari Nasima Razmyarin pormestaripaikkaan on pitkä. Ero kokoomukseen on 8,5 prosenttiyksikköä, kun 13. kesäkuuta pidettäviin kuntavaaleihin on aikaa noin kaksi ja puoli kuukautta.

Vasemmistoliitto kovassa nousussa – perussuomalaiset yli kolme prosenttiyksikköä sen takana

Kärkikolmikon takana on kiinnostavaa se, että vasemmistoliitto on pormestariehdokas, kansanedustaja Paavo Arhinmäen johdolla kirinyt Helsingissä kovaan nousuun verrattuna sekä kuntavaaleihin 2017 että eduskuntavaaleihin 2019.

Vasemmistoliiton kannatus on Uuden Suomen kyselyssä 13,8 prosenttia. Perussuomalaiset on yli kolme prosenttiyksikköä sen takana, vaikka pormestariehdokkaana on puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja se taistelee valtakunnallisissa kyselyissä kärkipaikasta sdp:n kanssa.

Keskusta ja sen pormestariehdokas Eeva Kärkkäinen ovat tämän kyselyn perusteella statisteja Helsingin kisassa, eikä myöskään liike nyt olisi isoon äänisaaliseen yltämässä. Pormestariehdokas Harry Harkimon puolue saa kyselyssä 1,2 prosenttia Helsingin äänestäjistä puolelleen.

Rkp Eva Biaudet pormestariehdokkaanaan ja kristillisdemokraatit Mika Ebeling ehdokkaanaan ovat yltämässä Helsingissä vastaavin tuloksiin kuin 2017. Painavia valta-asemia niillä ei pääkaupungissa saavuteta.

Kyselyssä huomattavaa on, että ryhmä muulle jää äänistä vain 1,6 prosenttia, kun kuntavaaleissa 2017 näille ehdokkaille kertyi 4,5 prosenttia Helsingin äänistä. Muiden puolueiden ja ryhmien kannatus on Uuden Suomen tutkimuksen mukaan niin pieni, ettei niitä ole tuloksissa eritelty.

Helsingissä on valtuustossa tällä hetkellä eduskuntapuolueiden ulkopuolelta Katju Aro feministisestä puolueesta ja Petrus Pennanen avoimesta puolueesta sekä tällä kertaa Kemiin ehdolle lähdössä oleva Paavo Väyrynen terve Helsinki -ryhmästään.