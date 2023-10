Tuoreen asiantuntijaraportin mukaan on yhä enemmän todisteita siitä, että Kiinalla on mahdollisuudet saada tyypin 096 ballistinen ohjussukellusvene käyttöön ennen tämän vuosikymmenen loppua, kertoo uutistoimisto Reuters. Kiina hyödyntää hankkeessaan myös venäläistä teknologiaa.

Kiinan sukellusvenekehitykseen liittyvästä tutkimuksesta keskusteltiin Yhdysvaltain laivaston korkeakoulun Naval War Collegen konferenssissa jo toukokuussa. Elokuussa korkeakoulun Kiinan-tutkimukseen erikoistunut osasto China Maritime Studies Institute julkaisi aiheesta tutkimusjulkaisun. Seitsemän analyytikon ja kolmen sotilasasiamiehen mukaan tutkimuksen johtopäätökset ovat vakuuttavat.

Marraskuussa 2022 Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon sanoi Kiinan partioivan säännöllisesti nykyisellä tyypin 094 ydinsukellusveneillään täydessä aseistuksessa Hainaninlahdella ja Etelä-Kiinan merellä. Ne on varustettu Kiinan JL-3-ohjuksilla. Samantyyppistä toimintaa on myös Yhdysvalloilla, Britannialla, Venäjällä ja Ranskalla omilla merialueillaan.

Iso puute

Tyypin 094 sukellusveneet ovat kuitenkin melko meluisia, mikä on melkoinen puute sukellusveneelle. Tutkimusjulkaisun mukaan tyypin 096 sukellusveneet ovat vertailukelpoisia Venäjän tämänhetkisten parhaiden sukellusveneiden kanssa häivetekniikassa, antureissa ja aseissa. Tällaisella loikalla Kiinan sukellusveneiden kyvyissä on merkittäviä seurauksia Yhdysvalloille ja sen liittolaisille Indopasifisella merialueella.

Raportti sisältää satelliittikuvia Huludaon telakalta Kiinasta marraskuulta 2022. Niissä näkyy suuren sukellusveneen painerungon osastoja rakenteilla. Muun muassa tämän perusteella uusien sukellusveneiden arvioidaan olevan käytössä 2030 mennessä.

Tutkimus nostaa esiin myös Kiinan mahdollisia läpimurtoja sukellusvenekehityksessä yksittäisillä osa-alueilla, kuten vesisuihkupropulsiossa ja sisäisissä vaiennustekniikoissa, joissa kiinalaiset olisivat imitoineet Venäjän sukellusvenetekniikkaa. Niin Venäjän kuin Kiinankaan puolustusministeriöt eivät vastanneet Reutersin kommenttipyyntöihin aiheesta.

Kokoa löytynee

Kiinan seuraava sukellusvene on todennäköisesti huomattavasti suurempi kuin tyypin 094 sukellusvene. Näin siihen mahtuu vaimennusjärjestelmä, joka hiljentää moottorimelua ja muita ääniä. Sukellusveneestä arvellaan tulevan vertailukelpoinen Venäjän paranneltuihin Akula-sukellusveneisiin.

”Meillä on ollut vaikeuksia löytää ja jäljittää paranneltuja Akuloita. Tyypin 096 sukellusveneistä tulee painajainen. Niitä tulee olemaan hyvin, hyvin vaikea havaita”, yksi raportin kirjoittajista, eläkkeellä oleva sukellusvenetekniikan asiantuntija Christopher Carlson, sanoo Reutersille.

Yhdysvalloilla ja sen liittolaisilla Japanilla, Intialla, Etelä-Korealla, Australialla, Britannialla ja Uudella-Seelannilla on Intian valtamerellä ja Kaakkois-Aasiassa käytössä P-8 Poseidon -merivalvontalentokoneita, joilla etsitään myös sukellusveneitä.

Äskettäin kerrottiin lähes viiden miljardin euron sukellusvenekaupasta, jossa brittiläinen BAE Systems toimittaa Australialle ja Britannialle sukellusveneitä 2030-luvulla. Tutkijoiden näkemyksen mukaan Kiinan on lupaavasta teknologiahypystään huolimatta harjoiteltava kalustollaan aggressiivisesti ja intensiivisesti saavuttaakseen Aukus-maiden (Yhdysvaltain, Britannian ja Australian) kalustoa vastaavat kyvyt sukellusveneissä.

Moskovan talouskorkeakoulussa toimiva tutkija Vasily Kashin ei Reutersin mukaan usko, että Kiina olisi saanut suoraan uusinta venäläistä teknologiaa sukellusveneisiinsä. Hän muistuttaa, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuoden 2010 ydinreaktorisopimus on ainoa Pekingin ja Moskovan välinen vähääkään tämäntyyppistä tekniikkaa liippaava sopimus. Hänen mukaansa on mahdollista, että se on saanut vakoilun tai muiden lähteiden kautta venäläistekniikkaa käyttöönsä.

