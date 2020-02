Suomen taloushistorian suurin yrityskauppa kaatui maanantaina, kun Kone lopetti neuvottelut saksalaisen Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan ostamisesta. Kyse oli noin 17 miljardin euron kaupasta, jota oli hierottu yli vuoden ajan.

Syy neuvotteluiden kariutumiseen oli liian korkea ennakkomaksu. Koneen toimitusjohtajan Henrik Ehrnroothin mukaan kassakriisistä kärsivä Thyssenkrupp vaatii Koneelta 2,5 miljardin euron ennakkomaksua.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Koneen ja Thyssenin välillä on neuvoteltu isoa diiliä. Kaikki hissialan neljä suurta peluria ovat jossain vaiheessa neuvotelleet yrityskaupoista.

Koneen pitkäaikaisesta toimitusjohtajasta Pekka Herlinistä (1932–2003) kertovassa, John Simonin kirjoittamassa teoksessa Koneen ruhtinas (Otava 2009) kerrotaan, että amerikkalaisen Otisin toimitusjohtaja George David oli 1990-luvun alkuun tultaessa käynyt aina parin vuoden välein kokeilemassa, saisiko hän taivuteltua Pekka Herlinin harkitsemaan Koneen myyntiä.

Myös sveitsiläinen Schindler yritti 1990-luvun alussa entistä ponnekkaammin innostaa Konetta solmimaan jonkinlaisen yhteistyösopimuksen. Pekka Herlin tapasi Koneen ylimmän johdon kanssa Sveitsissä Alfred Schindlerin ja tämän tärkeimmät neuvonantajat. Neuvottelut kestivät kaksi tiivistä päivää.

”Siihen aikaan me yritimme saada aikaan joint venturen [yhteisyrityksen]. -- Me sanoimme, että jos meistä ei tule tarpeeksi isoja, me menetämme joka tapauksessa itsenäisyytemme. -- Lopulta kauppa kuivui kasaan nimikysymyksen, brändin, vuoksi”, Schindler muistelee kirjassa.

Thyssenin kanssa istuttiin neuvottelupöytään syksyllä 1993. Pekka Herlin oli määrännyt Koneen silloisen toimitusjohtajan Gerhard Wendtin selvittämään, millaiseen kauppaan saksalaiset olisivat valmiit suostumaan.

Myyntiaikeet saattoivat johtua siitä, että kuusikymppinen Herlin alkoi väsyä, eikä hänen viiden lapsensa joukossa ollut tuolloin selkeää seuraajaehdokasta.

Keväällä 1994 neuvotteluissa oltiin pitkällä. Tarkoitus oli myydä koko Koneen hissi- ja liukuporrasbisnes Thyssenille.

Sopimusluonnoksessa puhuttiin kaikkien A-osakkeiden myynnistä. Koneen A-sarjalla on paljon äänivaltaa, ja se oli tuolloin kokonaan Pekka Herlinin hallussa. Lisäksi oli sovittu, että B-sarjasta myytäisiin yli 60 prosenttia. B-sarja oli Herlinin perheenjäsenten ja Pohjolan ja Ilmarisen omistuksessa.

Kauppasopimus oli määrä allekirjoittaa aamulla 13. toukokuuta 1994 ja lehdistötilaisuus pitää samana päivänä kello 14.

Edellisenä päivänä Thyssenin neuvottelijat tekivät kuitenkin kohtalokkaan virheen.

”Ne saksalaiset toimittavat yllättäen tällaisen lisävaatimuksen, joka minusta oli sopimaton ja törkeä: jos he eivät saa 90 prosenttia, he saavat perua kaupan. Siellä sitten istuttiin iltapäivästä ja keskelle yötä, ja ne intti, että entäs 88 prosenttia, entäs 82 prosenttia. -- Minä sanoin, että jos te pidätte kiinni tästä, niin kauppoja ei tule. Sitten puolenyön aikaan ne kävelivät ulos. Minä sitten soitin Pekalle. Herätin hänet ja sanoin: No, nyt mä pilasin tän homman”, Gerhard Wendt muistelee kirjassa.

Yön aikana Pekka Herlin soitti pojalleen, Koneen nykyiselle suuromistajalle Antti Herlinille, ja pyysi tätä tulemaan kotitalolle Thorsvikiin. Koneen lakimies Tuomo Erola ajoi myös Thorsvikiin ja selitti, missä Thyssenin kanssa mennään.

”Pekka alkoi hymyillä ja sanoi, että ’Ei allekirjoiteta!’ En muista, mitä Pekka sanoi sen jälkeen, mutta hän antoi ymmärtää, että konserni jatkaa suvun omistuksessa. Antti oli paikalla, ja minun sataprosenttinen mielikuvani oli se, että Antti on luvannut jatkaa”, Erola muistelee kirjassa.

Antti Herlin toteaa kirjassa, että hän oli paikalla vain tukemassa isäänsä.

”Totta kai minä olin erittäin tyytyväinen, koska olin koko ajan itse sitä mieltä – en siitä ääntä pitänyt – että ei kannata myydä.”

Kauppa jäi tekemättä, ja sen allekirjoittamiseen tarkoitettu kynä käyttämättä. Se oli musta Montblanc Meisterstück numero 146, jossa lukee kultakirjaimin THYSSEN-KONE.

Ilkka Herlin arvelee kirjassa, että Kone oli niin erottamaton osa hänen isäänsä, ettei Pekka Herlin kyennyt myymään sitä.

