Tampereella lasten ja nuorten sairaalassa joudutaan perumaan kiireetöntä potilashoitoa, jotta voidaan turvata päivystyksellinen ja kiireellinen hoito lapsille ja nuorille, Tampereen yliopistollinen keskussairaala (Tays) tiedottaa.

Vaikeutunut koronaepidemian tilanne vaikuttaa Taysissa hoitohenkilökunnan tarpeeseen ja saatavuuteen.

RSV-epidemia vaikuttaa

Lasten ja nuorten sairaalassa on tällä hetkellä paljon kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Lasten päivystys on ruuhkautunut ja osastohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut.

RSV-epidemian ja muiden virusinfektiotioiden vuoksi päivystyskäynnit ja sairaalahoidon tarve ovat lisääntyneet. RS-virusta esiintyy kaikenikäisillä lapsilla, ei pelkästään vauvoilla.

Tilanteen odotetaan jatkuvan vuoden vaihteen yli.

