EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde joutuu asiantuntijoiden mukaan ottamaan TPI-työkalun pian käyttöön tai edessä on uusi velkakriisi.

Italian kymmenvuotisen valtionlainan korko on syyskuun alussa noussut pysyvän tuntuisesti neljän prosentin tuntumaan. Myös Saksan valtionlainojen koroissa on nähty reipasta nousua, markkinakommentaattorit puhuvat kovimmasta kuukausittaisesta nousutahdista sitten vuoden 1981. Saksan kymmenvuotinen korko on jo lähes kahdessa prosentissa.