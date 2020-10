Kansanedustajat Iiris Suomela (vihr) ja Veronika Honkasalo (vas) ihmettelevät sosiaalisessa mediassa saamiaan reaktioita Elokapina-mielenosoitusta koskeviin kannanottoihinsa.

Molemmat kritisoivat poliisin toimintaa Elokapinan mielenosoituksen yhteydessä viikonloppuna. Poliisi käytti pippurisumutetta katua tukkineita mielenosoittajia vastaan. Poliisin toiminta mielenosoituksessa selvitetään. Mielenosoituksen tarkoitus oli vaatia hallitukselta tiukempia ilmastotoimia.

”Kirjoitin lauantaina Elokapinasta. Kommenttiosiot täyttyivät hetkessä väkivaltafantasioiden ryöpystä, jonka moderoinnissa on mennyt useammalta ihmiseltä yli 2 päivää. Ryöppy jatkuu yhä. On täysin OK olla eri mieltä. Sen sijaan rajun väkivallan ihailu ei ole ikinä OK”, Iiris Suomela tviittaa.

”Tuntuu, että hyvin monille on täysin vierasta, mistä perustuslaissa turvatuissa poliittisissa oikeuksissa on kyse. On myös hämmästyttävää, kuinka monelle keskeiset oikeusvaltion periaatteet ovat hyvin vieraita”, kirjoittaa Honkasalo Facebookissa.

Honkasalo käykin nyt Facebookissa läpi perustuslaissa turvattua oikeutta osoittaa mieltä sekä poliisin voimakeinojen käytön lainsäädäntöä.

”Eilisen postaukseni kommenttiketjussa on selkeästi myös ihan puhdasta masinoitua oikean laidan trollausta, mikä on tietenkin sääli, sillä sen tarkoitus on ainoastaan häiriköinti ja rakentavan keskustelun pilaaminen. On kuitenkin yllättävää, kuinka monella muullakin menee perusoikeudet ja mielenosoittajien motiivit sekaisin. Perusoikeuksissa on kyse juuri siitä, että me puolustamme myös toistemme oikeuksia, vaikkemme olisi itse asioista välttämättä samaa mieltä. Ei se oikeusvaltiossa vain mene niin, että koska en pidä jostain asiasta, kannatan sitä, ettei tämän asian puolesta saisi osoittaa mieltä”, Honkasalo toteaa postauksen kommenttikentässä.

Elokapina-mielenosoittajien toiminta on jakanut mielipiteitä voimakkaasti myös poliitikkojen keskuudessa. Suomela ja Honkasalo suhtautuvat poliisin toimintaan kriittisesti, mutta esimerkiksi poliisikansanedustaja Marko Kilpi (kok) katsoo poliisin perustelleen toimintaansa ymmärrettävällä tavalla.