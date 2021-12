Uudenvuodenaattona ilotulitteita saa ampua iltakuudesta lähtien ja vuoden vaihduttua vielä aamukahteen asti. Monessa perheessä vuodenvaihde aiheuttaa huolta, koska lemmikkieläimet pelkäävät ilotulitteiden pauketta.

Muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman hotellit tarjoavat lemmikinomistajille vaihtoehdon, koska ilotulitteiden ampuminen on lentoaseman ympäristössä kiellettyä. Lisäksi hotelleissa on lentoliikenteen vuoksi hyvä äänieristys.

Ilotulitteiden käyttö on kielletty muun muassa Helsingin ja Tampereen ydinkeskustan alueella.

Scandic Hotelsin Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa Scandic Helsinki Airport -hotellissa on yhteensä 150 huonetta. Scandic operoi myös lentoaseman 330 huoneen Hilton-hotellia.

”Ihmiset, jotka lemmikkien kanssa tulevat, varaavat saman tien seuraavaksi uudeksivuodeksi. Lemmikkihuoneet on myyty loppuun hyvissä ajoin”, sanoo Scandic-hotellien viestintäpäällikkö Johanna Uimonen.

Uimosen mukaan Scandic ei erityisesti ole mainostanut palvelua, mutta tieto asiasta on löytynyt verkkosivuilta. Usein tieto aiheesta kulkeutuu myös majoittuneilta asiakkailta suosituksina eteenpäin tuttaville.

”Normaalisti Scandic Airportissa lemmikkihuoneita on seitsemän, mutta nyt uutenavuotena niitä on kymmeniä. Lemmikkien jälkeen huoneet vaativat erityisen tarkan tehosiivouksen.”

Scandicissa lisämaksu lemmikistä on 20 euroa yötä kohden ja Hiltonissa 30 euroa. Myös Hiltonissa lemmikkihuoneita on uutenavuotena Uimosen mukaan kymmeniä.

Kaikkia huoneita ei Uimosen mukaan voi varata lemmikeille, koska lentokenttähotellin toimintaan kuuluvat myös myöhäisten iltalentojen ja aikaisten aamulentojen matkustajat.

Myös ihminen voi olla meluherkkä

Lemmikkihuoneet on myyty loppuun, mutta tällä hetkellä (29.12.) kahden hengen huone uudenvuodenyöksi Scandic Airport -hotellissa maksaisi halvimmillaan noin 200 euroa ilman alennuksia. Hilton Airportin halvin huonehinta kahdelta on 160 euroa.

Uimonen lisää, että hotelliin voi tulla toki ilman lemmikkiä, koska osa ihmisistäkin on herkkiä koville äänille ja paukkeelle.

Scandic-ketjuun kuuluu hotelleja myös kaupunkien keskustoissa. Uimosen mukaan kyselyjä uudenvuoden majoituksesta lemmikin kanssa ei niihin ole tullut.

Nordic Choice Hotelsiin kuuluvassa Clarion Hotel Aviapoliksessa on hotellin avaamisesta eli vuodesta 2016 lähtien ollut tarjolla oma Happy Dog -majoituspaketti uudenvuoden ilotulitteilta rauhaa hakeville lemmikeille.

Vantaan Aviapoliksessa sijaitseva hotelli kuuluu lentoaseman ilotulitekieltoalueeseen. Kaikkiaan hotellissa on 258 huonetta, joista noin 150–170 on lemmikkien käytettävissä.

”Meillä uutenavuotena koirat ja omistajat ovat reilusti se valtaosa vieraista”, Clarion-hotellien kaupallinen johtaja Outi Hartman sanoo.

Muut majoittujat ovat lentomatkustajia tai lentoyhtiöiden lentävää henkilökuntaa. Kaikkiin hotellihuoneisiin ei lemmikkejä majoiteta, vaikkei kyse olisikaan varsinaisesta allergiahuoneesta.

Hartman lisää, että monella vieraalla on kaksi koiraa, joten arvion mukaan hotellissa uuttavuotta viettää noin 200 koiraa. Vieraat viettävät Hartmanin mukaan paljon aikaa huoneessa koiran kanssa ja ottavat muutenkin rauhallisemmin.

”Huoneet on pääosin loppuunmyyty. Muutamia on jäljellä ja koko ajan on kysyntää. Vieraamme ovat pääosin niin sanottuja vakioasiakkaita, jotka varaavat seuraavan vuoden jo samalla valmiiksi etukäteen.”

Herkkuruokaa ja virikkeitä

Hotellin toiminnassa on koronan takia jouduttu porrastamaan sisäänkirjautumisia ja ruokailuja. Lisäksi nyt illallisten suhteen noudatetaan kiristyneitä rajoituksia.

Koronaa edeltävinä vuosina hotelli on järjestänyt uudenvuoden asiakkailleen ja lemmikeille tapahtumallista sisältöä. Tänä vuonna pakettiin kuuluu illallinen sekä ihmisille että koirille.

”Meillä on koirille oma herkkubuffet, jossa on kotimaisen Dagsmarkin ruokia ja lisäksi keittiömme valmistaa koirille sopivia kotiruokia. Lisäksi koirille on kassissa huoneeseen mukaan aktivointileluja, herkkutuotteita ja hammashoitotuotteita.”

Hammashoidon taustalla on wellness-ajatus. Ihmisille erilaiset hemmotteluhoidot ovat jo tuttu asia muun muassa kylpylöistä.

”Ajattelimme, että sen sijaan, että arat koirat pelkäävät täristen pauketta, heillä olisikin wellness-viikonloppu. Nyt voi olla vaikka aikaa hoitaa hampaitakin.”

Normaaleina päivinä lemmikkilisämaksu on 25 euroa. Uudenvuoden Happy Dog-paketti maksaa Hartmanin mukaan 235–400 euroa huoneluokasta ja henkilömäärästä riippuen.

Hartmanin mukaan suurin mainostus lemmikkien uudestavuodesta on tehty Clarion Airport -hotellin avaamisen aikoihin 2016. Sieltä on löytynyt tietty porukka ja sana on koirapiireissä levinnyt.

”Rehellisyyden nimissä, ei ihan hirveästi ole tarvinnut mainostaa. Se on myynyt itse itseään.”

Helsinki-Vantaan kakkosterminaalin kylkeen valmistuu vuonna 2024 uusi Clarion-hotelli, jossa on 700 huonetta. Myös sinne tulee lemmikkihuoneita.

Clarion avaa seuraavan vuodenvaihteen varauskalenterin loppiaisen tienoilla. Huoneet täyttyvät Hartmanin mukaan pitkälti jo silloin. Hotellilla on jonolista ja huoneita voi vapautua ihmisten suunnitelmien muuttuessa.

S-ryhmään kuuluvassa Sokos Hotels -ketjussa lemmikkilisämaksu on 15 euroa yöltä. Ketjulla ei ole hotelleja Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

”Suomessa Sokos Hotelleita on 44 ja vaihtoehtoja lemmikin kanssa majoittumiselle on eri kaupungeissa ydinkeskustasta kauemmaksi luontoon. Kyselyiden ja varausten määrä on ollut aikalailla vakio vuosittain”, SOK:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Vitie kertoo.