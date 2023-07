Venäjän pommitus on kohdistunut satamien lisäksi muun muassa suoraan Odessa historialliseen keskustaan, joka on Unescon maailmanperintökohde.

Venäjä on Mustanmeren viljasopimuksesta irtauduttuaan muuttanut merkittävästi toimintaansa ja lisännyt hyökkäyksiään Ukrainan eteläisiä satamakaupunkeja vastaan. Erityisesti pommitusten kohteena on heinäkuun 18. päivästä lähtien ollut maan kolmanneksi suurin kaupunki Odessa.

Venäjä pommittaa nyt säälittä myös alueen siviilikohteita, mistä se oli viljasopimuksen ollessa voimassa elokuusta 2022 lähtien pääosin pidättäytynyt, Britannian puolustusministeriö toteaa. 24. heinäkuuta venäläiset ulottivat iskunsa myös Tonavajoen telakka-alueelle vain 200 metrin päähän Nato-maa Romanian rajasta – Tonavaa on käytetty viljakuljetuksiin Mustanmeren reitin käytön vaikeuduttua.

Brittitiedustelun mukaan Odessaa on pommitettu muun muassa epätavallisella määrällä AS-4 KITCHEN -ohjuksia, jotka on suunniteltu lentotukialusten tuhoamiseen.

Mustanmeren rannikon ”poikkeuksellisesta eskalaatiosta” kirjoittaa myös ajatushautomo The Atlantic Councilin tutkija Michael Bociurkiw, joka on paikan päällä Odessassa. Viime päivinä Venäjän aggression painopiste on hänen mukaansa vaikuttanut siirtyneen Mustallemerelle, Odessan lisäksi muun muassa Mykolajiviin. Hänen mukaansa valtaosa viime aikoina Odessaan kohdistuneesta päivittäisestä ohjussateesta on ammuttu Mustaltamereltä käsin.

Bociurkiwin mukaan Venäjä käyttää muuttuneen strategiansa myötä iskuissa muun muassa meritorjuntaohjuksia, jotka lentävät kovalla nopeudella ja ovat matalalle laskeutuvina vaikeasti torjuttavia. Ukrainan ilmapuolustus ei ole onnistunut torjumaan hyökkäyksiä.

Tutkijan mukaan Odessan asukkaat ovat huolestuneita tilanteesta, vaikka toistaiseksi Venäjän ei uskota pyrkivän – tai pystyvän – tuhoamaan Odessaa maan tasalle kuten se teki Mariupolissa. Osa kaupungin asukkaista on lähtenyt kohti turvallisempia seutuja.

Venäjä pyrkii puuttumaan Ukrainan maataloustuloihin tuhoamalla maan hallussa yhä olevat satamat ja ”luomalla Mustastamerestä vaaravyöhykkeen”, kuten Ukrainan puolustusministeriö kuvaa. Venäjä on syyttänyt Ukrainan käyttävän vilja-aluksia asekuljetuksiin ja on julistanut kaikki alueella liikkuvat alukset sotilaskohteiksi. Samalla sillä voi olla laajempia tavoitteita kriisiyttää esimerkiksi Pohjois-Afrikan ruokahuoltoa.

Michael Bociurkiw vaatii länttä vahvistamaan apuaan Ukrainalle. Nyt, kun ”Venäjä on taas ylittänyt yhden punaisen viivan”, lännen täytyy tuoda aseistautuneet laivastot turvaamaan kauppa-alusten kulkua Ukrainaan, hän vaatii.

Yhdysvallat on tuominnut Venäjän ”eskaloivat hyökkäykset”, jotka amerikkalaisten mukaan osoittavat Venäjän halukkuuden käyttää ruokaa aseena ja tuottavat maailmanlaajuisia haittavaikutuksia muun muassa nousevina ruoan hintoina.