Helsingin keskustan vetovoima ja muun muassa Eteläesplanadille kokeiluluonteisesti tehty pyörätie puhuttaa helsinkiläisiä kaduilla ja sosiaalisessa mediassa.

Seitsemän kirjeenvaihtajaa kertovat, mitä autoilijoista kaupungin keskustassa ajatellaan seitsemässä eri maassa.

Tukholma: Kuumaa debattia

Tukholman keskustassa Birger Jarlsgatanilla ei ole tavatonta bongata viikonloppuisin jonoa Louis Vuittonin, Chanelin ja muiden luksusbrändien liikkeisiin. Siitäkin huolimatta, ettei Birger Jarlsgatanille tai läheisille sivukaduille saa pysäköidä.

Ruotsissakin käydään kuumaa keskustelua siitä, kuuluvatko autot keskustoihin vai eivät, kertoo Oana Mihaescu.

Mihaeschu on tutkimuspäällikkönä Handels forskningsinstitutissa eli kaupan tutkimuslaitoksessa ja toimii myös Svenska stadskärnor -yhdistyksen hallituksessa. Yhdistys pyrkii edistämään kaupunkikeskustojen vetovoimaa.

Keskustojen keskeisin vetovoimatekijä on Mihaescun mukaan monimuotoisuus eli se, että keskustassa on erilaisia rakennuksia, liiketoiminta ja muita toimintoja sekä ympäristöjä kaikille ihmisille.

”Minusta katuparkkipaikat keskustassa eivät tee keskustasta houkuttelevaa.”

Pysäköintiä kuumempi aihe Ruotsissa on juuri kysymys autottomista keskustoista. Mihaescu myöntää, että kysymys on hankala, ja että etenkin kaupoille ja ravintoloille on tärkeää toimitusten hoitaminen ovelle saakka.

Tukholmassa on ollut vuodesta 2007 käytössä ruuhkamaksut. Niiden ei ole havaittu vaikuttavan kauppojen myyntiin. Ruuhkamaksuja ei toisaalta peritä viikonloppuisin, jolloin ihmisillä on enemmän aikaa ostoksille.

”Autottomalla keskustalla voi olla joitakin positiivisia vaikutuksia matkailulle ja kaupalle. Mutta jos keskustoista poistetaan autot, on samaan aikaan kasvatettava keskustan saavutettavuutta muilla keinoin”, Mihaescu sanoo.

”Sitten on tutkimusta, joka osoittaa, että autoilevat asiakkaat ovat niitä, joilla on suurin ostovoima. Jos autot häviävät kokonaan kaduilta, autoilijat valitsevat ehkä kauppakeskukset.”

Kilpailu kauppakeskuksia vastaan on vaikeaa. Pohjolassa sää ei houkuttele kävelemään ympäri vuoden. Autolla pääsee suoraan sisään, sisällä on lämmintä, aukioloajat ovat pitkät ja kaikki löytyy samasta paikasta, Mihaescu listaa.

”Jos aikoo kilpailla kauppakeskusten kanssa samoilla asioilla, ei voi voittaa. Siksi keskustan pitää tarjota muuta, jotakin uniikkia. Enemmän kulttuuria, huvituksia, ravintoloita.”

Yhdeksi kilpailukeinoksi Mihaescu nostaa Business Improvement District -mallin. Se sai alkunsa Kanadan Torontossa vuonna 1970, mistä se on sittemmin levinnyt ympäri maailmaa. Yksinkertaistetusti kyse on siitä, että kiinteistöjen omistajat ja yrittäjät keräävät rahaa yhteiseen pottiin, josta toteutetaan esimerkiksi katukuvan ehostamiseen tähtääviä hankkeita.

Osissa maailmaa maksu on veroluonteinen. Korkean verotuksen maissa kuten Suomessa ja Ruotsissa ei ihan heti yllätä, jos liikkeet suhtautuvat nihkeästi ylimääräisiin maksuihin, jotka käytetään asioihin, jotka varsinaisesti kuuluisivat kaupungin vastuulle.

”Toisaalta meillä on näyttöä, että tämä toimii ja että tällä voidaan houkutella uusia asiakkaita. Muissa maissa tätä pidetään investointina, markkinointi-investointina”, Mihaescu toteaa.

Ossi Kurki-Suonio/Tukholma

Automaa. Berliinissä on pohdittu tietulleja ratkaisuksi autojen suureen määrään kaupungissa. Kuvassa liikennettä berliiniläisellä kadulla. Kuva: CLEMENS BILAN

Berliini: Taloudelliset syyt painavat ympäristöä enemmän

Saksan yli 84 miljoonalla asukkaalla on käytössä yli 60 miljoonaa autoa. Valtava ajoneuvojen määrä näkyy ja kuuluu myös kaupungeissa.

Joillakin paikkakunnilla esimerkiksi vanhempien diesel- ja polttomoottoriautojen käyttö on rajattu tiettyjen teiden osalta. Uusin rajoitus astui helmikuussa voimaan Münchenissä, jossa euro 4 -päästöluokan ja sitä vanhemmat ajoneuvot on kielletty erityisen korkeista typpioksidipäästöistä kärsivillä alueilla.

Münchenin rinnalla esimerkiksi Berliinissä on mietitty jo pitkään kaupunkitullimaksun perimistä. Toistaiseksi valtaosa berliiniläisistä vastustaa ajatusta – suurkaupunkien keskustoissa autojen määrä on kuitenkin muuttunut ongelmaksi, johon etsitään kipeästi ratkaisuja.

Berliinissä aamu- ja iltapäiväruuhkat ovat jokapäiväisiä. Laitoin pysäköinti keskellä katua tai jalkakäytävillä on arkea myös siksi, että siitä maksaa vaivaiset 5-25 euroa sakkoa. Parkkimaksut vaihtelevat 2-4 euron välillä tunnilta.

Kohonneet polttoainehinnat ovat saaneet monet saksalaiset käyttämään enemmän julkisia liikennevälineitä tai vaihtamaan vaikkapa sähköpyöriin osalle arkimatkoistaan. Työmatkat saattavat taittua monilla autoille lähimmälle juna-asemalle, josta matkaa keskustaan jatketaan julkisilla.

Yksilötasolla taloudelliset syyt painavat ympäristöä enemmän autoilun rajoittamisessa.

Anna Saraste/Berliini

Bryssel: Kaupunki vähentää parkkipaikkojen määrää

Bryssel on ruuhkainen kaupunki. Keskustaan ajaminen tai sieltä pois pääseminen voi olla vaikeaa.

Välillä ilmanlaatu on niin huono, että kaupunki tarjoaa julkisen liikenteen ilmaiseksi ja kehottaa kaupunkilaisia käyttämään metroa auton sijaan.

Brysselin kaupunki aikoo vähentää kadunvarsien pysäköintipaikkoja neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä.

Pysäköiminen on maksullista melkein kaikkialla Brysselissä. Kaupunki yrittää rajoittaa sisään tulevien autojen määrää tarjoamalla ilmaisia liityntäpysäköintejä metrolinjojen päätepysäkeillä. Moni ei kuitenkaan uskalla jättää autoaan murron pelossa.

Brysselin keskustassa saa ajaa autolla keskusaukio Grand Placea ja muutamia ostoskatuja lukuun ottamatta. Keskustassa ja EU-kortteleissa saa pysäköidä korkeintaan 4,5 tuntia kerrallaan.

Katupysäköinti maksaa suosituimmilla alueilla kaksi euroa ensimmäiseltä ja kolme euroa seuraavilta tunneilta. Syrjäisemmillä kaduilla hinta on euron ensimmäiseltä ja kaksi euroa seuraavilta tunneilta.

Keskustan näivettymisestä ei olla samaan tapaan huolissaan kuin Helsingissä. Brysselissä on itse asiassa monta keskustaa. Alueellisista keskustoista löytyy usein peruspalveluiden lisäksi erikoisliikkeitä, jotka ovat Suomessa harvinaisia, kuten leipuri, liha- ja kalakauppias ja suklaapuoti.

Brysselissä on hyvä julkinen liikenne. Moni käyttää myös pyörää tai sähköpotkulautaa. Kadun varsilla lojuvat sähköpotkulaudat herättävät usein närkästystä.

Saara Koho/Bryssel

Madridista poistumiseen riittää kaistoja. Kuva: Juan Carlos Hidalgo

Madrid: Vanhat autot karsitaan

Madridissa autot on jaettu kategorioihin, jonka kertoo tarra tuulilasissa. Sähköautot ja ladattavat hybridit liikkuvat rajoituksitta ja pysäköivät kaduilla ilmaiseksi.

Kategorian C autot ovat vuodesta 2006 lähtien rekisteröityjä bensakoneita tai 2014 alkaen rekisteröityjä dieseleitä, eivätkä ne saa ajaa Madridin laajalle vähäpäästöiselle vyöhykkeelle, elleivät aja parkkihalliin.

Kategorian B bensa-autot ovat vuosilta 2001-2005 tai dieseleitä vuosilta 2006-2013, ja rajoitukset ovat vähän tiukempia. Sitä vanhemmilla autoilla ei kaupunkiin saa enää ulkopuolelta tulla ja vuonna 2025 asukkaidenkin on omansa romutettava.

Rajoitukset tulivat voimaan tammikuussa 2022. Sitä edelsi vuosien kiistely.

Ennen vuotta 2019 kaupungilla oli vaihtoehtoinen vasemmistojohto, jonka rajoitukset herättivät närää tiukkuudellaan. Nykyinen oikeistojohto neuvotteli pitkään muutoksista, jotka näyttäisivät saaneen hyväksynnän. Tänä vuonna on määrä laajentaa samankaltaiset rajoitukset kaikkiin yli 50 000 asukkaan kaupunkeihin Espanjassa.

Nykymalli sallii tavarakuljetukset liikkeisiin. Pakettilähetit jättävät autonsa vilkut päällä usein miten sattuu. Suomalaisittain pysäköinti on luovaa, mutta siistiytynyt paljon.

Madridin keskusta on erittäin elävä, eikä näivettymisestä tunneta huolta. Katupysäköinti maksaa vajaat 5 euroa kahdelta tunnilta, joka usein on maksimiaika.

Kaupunkipyöräilyä on kehitetty, mutta autojen seassa pyörällä on taiteiltava, sillä pyöräteitä ei keskusta-alueilla juurikaan ole.

Jyrki Palo/Madrid

Ruuhkaa. Italialaiset kävelevät autojen seassa Torinossa Pohjois-Italiassa. Kuva: TINO ROMANO

Udine: Autoton keskusta lähes kaikkialla

Kaupunkien ydinkeskustat ovat Italiassa pääsääntöisesti autottomia. Tämä pätee niin Milanoon tai Roomaan kuin pienempiin maakuntakaupunkeihin.

Pysäköintiä pyritään ohjaamaan keskustan laidoilla sijaitseviin suuriin parkkitaloihin. Kadunvarsipysäköinti keskustojen tuntumassa on maksullista.

Maakuntakaupungeissa kuten esimerkiksi Udinessa pysäköinnin hinta on hyvin kohtuullinen, tyypillisesti euro tunnilta. Suurkaupungeissa, kuten Napolissa, pysäköinti on kalliimpaa ja siitä voi joutua pulittamaan jopa kymmenen euroa tunnilta.

Italialaiset hyväksyvät autottomat keskustan hyvin, koska käytäntö on sama kaikkialla. Pysäköinnistä maksaminen sen sijaan närästää, ja pääsääntöisesti kadunvarsipysäköinnistä maksavatkin vain turistit. Sakkoja jaetaan runsaasti, mutta ne ovat Italiassa vain muutaman kymmenen euron luokkaa.

Pohjois-Italiassa pysäköijät malttavat vielä kohtuullisen hyvin noudattaa liikennesääntöjä ja autot pysäköidään kadun varteen varsin säntillisesti. Tilanne on täysin toinen Roomassa ja sen eteläpuolella, jossa kahteen riviin tuplaparkkeeraminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Napolissa ja Palermossa autoja näkee parkissa jopa 3-4 rivissä kadunvarrella.

Katja Incoronato/Udine

Laskua. Liikenne San Franciscoon johtavilla silloilla on 85–94 prosenttia vuoden 2019 keskimääräisestä tasosta Kuva: JOHN G. MABANGLO

San Francisco: Ruuhkassa jumittaminen normaalia

Piilaaksossa autoilu vaatii hyviä hermoja tai vähintäänkin aikaa. Välimatkat ovat pitkiä ja ruuhkassa istuminen normaalia.

San Franciscossa ajaminen on oma lukunsa. Jyrkät mäet, jalankulkijat, pyöräilijät ja raitiovaunut vaativat valppautta. Parkkipaikan löytää satumaisella tuurilla. San Franciscossa julkinen liikenne toimii kohtalaisen hyvin ja kattavasti.

Kaupungin ydinkeskusta on hiljentynyt pandemian jälkeen. Kaupat eivät lähde, koska autoilua olisi vaikeutettu, vaan koska ydinkeskusta on aiempaa turvattomampi ja arvaamattomampi. Pormestari London Breedin julkaiseman keskikaupungin tulevaisuusstrategian ensimmäinen kohta onkin varmistaa, että keskusta on puhdas, turvallinen ja kutsuva.

Tilastojen perusteella liikenne San Franciscoon johtavilla silloilla on 85–94 prosenttia vuoden 2019 keskimääräisestä tasosta. Julkisen liikenteen käyttö on kaukana pandemiaa edeltävistä luvuista.

Etenkin teknologia-alalla työntekijät tekevät etätöitä ainakin osan viikosta. Kaupunkiin he tulevat todennäköisemmin omalla autolla kuin busseilla tai muilla julkisilla kulkuvälineillä.

San Franciscon Bayn alueen kaupungit ovat kaikki omanlaisiaan. Uudemmat on rakennettu autoilun ehdoilla: on leveät tiet ja useimmiten selkeät moottoritieliittymät. Vanhemmissa kadut ovat usein kapeat ja moottoritieliittymien kanssa saa olla tarkkana.

Monissa Piilaakson pienempien kaupunkien parkkihalleissa on kolmen tunnin ilmainen pysäköinti, mikä kannustaa ostoksille ja ravintoloihin – ja samalla vähentää katujen varsille pysäköityjen autojen määrää.

Veera Honkanen/San Francisco

Torvia. Delhissä ajetaan soveltaen. Kävelijä on liikenteessä heikoin ja väistää. Kuva: RAJAT GUPTA

Delhi: Torvi on tärkein

Delhiläiset tunnetaan muualla Intiassa maan uppiniskaisimpina kuskeina. Maineen ymmärtää, kun ajaa Delhissä hetken. Liikennesäännöt ovat sovellettavissa ja yksisuuntainen katu voi muuttua yhtäkkiä kaksisuuntaiseksi.

Ajokortin voi ostaa ilman autokoulua noin sadalla eurolla.

Autoilija ei käytä peilejä tai vilkkua, vaan viestii torvella. Tilaa ei ruuhkassa anneta kellekään paitsi rikkaille.

Delhissä ei ole aluetta, jota voisi kutsua keskustaksi mutta esimerkiksi vanhassa Delhissä suljettiin pääkatu liikenteeltä.

Ruuhkat ovat karmeita. Tiet ovat hyväkuntoisia vain rikkailla alueilla. Saasteet ovat ongelma ja julkisiin onkin yritetty panostaa viime vuosina. Delhin metro on yllättävän täsmällinen ja siisti, mutta se koetaan köyhälistön kulkuvälineeksi.

Delhiläiset itse näkevät auton välttämättömänä. Se on myös statussymboli, joka kertoo omistajansa yhteiskunnallisesta asemasta. Mitä hienompi auto, sitä kauempaa muut tienkäyttäjät kiertävät sen. Jos törmää mersuun, koituu siitä hankaluuksia.

Nykyään auto on suosittu myötäjäislahja morsiamen perheeltä.

Parkkipaikat ovat maksullisia pääasiassa kauppakeskuksissa. Muuten delhiläinen parkkeeraa sinne, mistä löytyy sopiva rako. Jos se sattuu estämään muun liikenteen, niin ei se haittaa, etenkin jos kyseessä on VIP-henkilö.

Tienkäyttäjien hierarkia menee kulkuneuvon suuruuden mukaan – bussit syöstävät autot tieltä, autot riksat ja riksat pyöräilijät. Pyörillä kulkevat ne, joilla ei ole varaa maksaa kyydistä.

Turvattomimpia ovat jalankulkijat. Heidän tulee väistää muita.

Pia Heikkilä/Delhi