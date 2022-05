Suomen Yrittäjien mukaan työmarkkinoilla tarvitaan nopeasti lakimuutoksia, jotka edistävät työpaikkasopimista ja työrauhaa.

“Vielä käynnissä oleva työmarkkinakierros on tehnyt tämän päivänselväksi. Lakimuutokset on tehtävä heti seuraavan hallituskauden alussa, jotta Suomen talouden kasvu ja työllisyys vahvistuvat”, yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.

Pentikäisen mukaan lainsäädännöstä on ensimmäisenä poistettava paikallisen sopimisen kiellot. Toiseksi työpaikalla pitää yrittäjien mukaan olla myös mahdollisuus yhdessä sopia työehtosopimuksista poiketen, jos työehtosopimus ei palvele yrityksen, työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeita.

”Kolmanneksi suhteettomat ja kohtuuttomat tukityötaistelut on kiellettävä ja poliittisia lakkoja on rajoitettava työrauhasääntelyllä. Työtaisteluoikeus on tärkeä osa vapaata yhteiskuntaa, mutta sitä ei saa käyttää väärin”, Pentikäinen sanoo.

Hän huomauttaa, että tällä työmarkkinakierroksella yrityksiä on pakotettu sopimaan ammattiliiton kanssa silloinkin, kun ne ovat jo saaneet työehdot sovittua yhteisymmärryksessä oman henkilöstönsä kanssa.

“Pakottaminen on tehty kokonaan ulkopuolisen tahon toimesta jopa pysäyttämällä koko liiketoiminta estämällä vienti. Toiminta on työtaisteluoikeuden väärinkäyttöä. Sille ei pidä antaa lainsäädännön suojaa.”

Pentikäisen mukaan työmarkkinoilla eletään nyt murrosvaiheessa, johon liittyy väistämättä kipupisteitä.

“Nyt ei pidä haikailla tupoaikaan. Muutoksen juna etenee. Työpaikkasopiminen lisääntyy vääjäämättä”, hän kommentoi.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto esitti tällä viikolla Helsingin Sanomien haastattelussa, että kilpailukykysopimuksessa sovittu sosiaalivakuutusmaksujen siirto työnantajilta palkansaajille tulisi perua. Mikael Pentikäinen tyrmää ehdotuksen täysin.

”Kikyn peruminen olisi myrkkyä. Tämä olisi myrkkyä työllisyydelle ja kasvulle. Yrittäjät tuskailevat jo nyt korkeiden sivukulujen kanssa.”

Pentikäinen katsoo, että asiaan pitää löytää ratkaisu tehostamalla työeläkejärjestelmää ja väljentämällä vakavaraisuussääntelyä.

“Näin voidaan välttää eläkemaksuja uhkaavat merkittävät korotukset.”