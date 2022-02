Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen katsoo, että koronapassin palauttamiselle käyttöön tai muuttamiselle rokotuspassiksi ei ole perusteita nykyisessä epidemiatilanteessa.

Hän kommentoi asiaa Yleisradion A-studiossa maanantaina. Ensinnäkin ongelmallista on vanhanmallisen koronapassin palauttaminen käyttöön, kun rokotukset eivät enää omikronvariantin myötä juurikaan estä tartuntoja, vaikka estävät vakavaa tautimuotoa.

”Jos sillä yritetään jollakin tavalla estää taudin leviäminen, niin tässä suhteessa se peli taitaa olla jo menetetty”, Voutilainen sanoo.

Näin ollen on Voutilaisen mukaan epäselvää, mihin passilla nykyisessä tilanteessa pyrittäisiin.

Koronapassin muuttaminen rokotuspassiksi ”on jo kuolleena syntynyt ajatus”, Voutilainen näkee.

”Ei meillä voida edellyttää passia henkilöiltä, jotka ovat sairastaneet koronavirustaudin puolen vuoden sisään.”

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen on tuonut useaan otteeseen julkisuudessa esiin, että koronapassin perusteiden pohja on murentunut omikronvariantin myötä. THL on tuonut näkemyksen esiin myös lausunnossaan.

”Koronapassin ongelma on, että jos siis rokote ei estä omikrontartuntaa eikä myöskään edelleen tartuttamista, niin me emme voi passilla suojella rokottamattomia enää. Rokotetuille vaara on [joka tapauksessa] hyvin pieni. Mitä sillä sitten saavutetaan?” tiivisti Salminen näkemyksensä aiemmin.

Oikeuskansleri puolestaan on tyrmännyt hallituksen lakiesityksen, jonka ideana oli koronapassin käyttömahdollisuuksien laajentaminen.

LUE MYÖS:

Hallituksessakin tilanteeseen on havahduttu, vaikka THL:n kannanmuutos oli pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan yllätys.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo Helsingin Sanomille, ettei korona- tai rokotepassin käytölle näytä nykytilanteessa enää olevan riittäviä perusteita.

”Aiempien virusmuunnosten aikaan oli mahdollista pyrkiä estämään tartuntojen leviämistä koronapassilla, kun rokotetut eivät sairastuneet niin todennäköisesti. Nyt omikronmuunnoksen tultua tilanne on ilmeisesti se, että rokote ei estä sairastumista vaan enemmänkin taudin vakavaa muotoa”, Henriksson sanoo lehdelle.

Ihmisten perusoikeuksien rajoitusten pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, ja nykytilanteessa passiedellytyksen ”välttämättömyyttä tai oikeasuhtaisuutta on nyt hankala perustella”.