Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vastasi tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona kysymykseen Kiinan ja Venäjän suhteista.

Kiinan suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa on ollut merkittävä kysymys koko sodan ajan. Samalla Kiinalla on omia aikeitaan Taiwanin suhteen.

Bidenilta kysyttiin, aikovatko Kiina ja Venäjä liittoutua aidosti. Biden ei usko, että Kiina arvostaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

”En usko, että Kiinalla on paljoakaan arvostusta Venäjää tai Putinia kohtaan. En usko, että he [Kiina] katsovat asiaa jonain liittona. Itse asiassa he ovat hieman pitäneet etäisyyttä”, Biden sanoi.

Bidenin mukaan nähtäväksi jää, onko Kiinan johtaja Xi Jinping perääntynyt tavoitteestaan tehdä Kiinasta maailman suurin sotilaallinen mahti suurimman talousmahdin lisäksi. Xillä on kuitenkin vielä matkaa molempiin, Biden lisäsi.

Biden tapaa Aasian G20-kokouksessa Xin. Biden totesi tiedotustilaisuudessa aikovansa käydä keskustelun Taiwanin asemasta Xin kanssa. Biden ennakoi, että sekä hän että Xi piirtävät keskustelussa ”punaiset viivansa” eli tärkeimmät linjauksensa ja katsovat, ovatko ne keskenään ristiriidassa.

