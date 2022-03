Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ajanut venäläisten superrikkaiden varallisuuden laskuun. Uutistoimisto Bloombergin listauksessa maailman 500 rikkaimmasta ihmisestä venäläisten nimien määrä on vähentynyt. Tällä hetkellä heitä mahtuu listalle 19, ja vain yhden omaisuus on kasvanut vuoden alusta.

