Unkarin valtapuolue Fidesz eroaa EPP-puolueesta, kertoo Fideszin varapuheenjohtaja Katalin Novak Twitterissä.

”Aika sanoa hyvästit”, hän tviittasi torstai-iltana.

Keskustaoikeistolainen EPP on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä.

Maaliskuun alussa EPP:n europarlamenttiryhmä hyväksyi sääntömuutoksen, jonka myötä kokonainen puolue voidaan erottaa ryhmästä. Fidesz ilmoitti eroavansa ryhmästä, ennen kuin se ehdittiin erottaa. Torstaina Fidesz ilmoitti eroavansa myös EPP-puolueesta.

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin Fidesz-puolue on aiheuttanut EPP:lle päänvaivaa jo pitkään, sillä Orbánin johdolla Unkarissa on heikennetty demokratiaa ja kavennettu oikeusjärjestelmän, median ja kansalaisjärjestöjen toimintavapauksia.

Useat EPP:n europarlamentaarikot mukaan lukien Suomen kokoomuksen mepit ovat pitkään vaatineet Fideszin erottamista ryhmästä. Aiemmin oli saatu aikaiseksi vain Fideszin jäsenyyden jäädyttäminen.

Orpo ja Katainen tyytyväisiä lopputulokseen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Fideszin eropäätöstä torstai-iltana. Fideszin ilmoitus tarkoittaa, että puolue on eronnut kokonaan Euroopan kansanpuolue EPP:stä.

”Kokoomus käynnisti prosessin Fideszin erottamiseksi EPP:sta jo kaksi vuotta sitten. Ruotsin moderaatit ja useat muut EPP-puolueet ovat olleet alusta mukana hankkeessa. Me emme hyväksy Fideszin toimintaa EU:n perusarvojen kuten oikeusvaltioperiaatteen romuttamiseksi. Kokoomukselle Fideszin ero EPP:sta oli ainut mahdollinen lopputulos”, Orpo toteaa tiedotteessa.

”Fidesz on aikaa sitten kääntänyt selkänsä eurooppalaisille arvoille. Heille kelpaavat yhteiset rahat, mutta eivät yhteiset periaatteet. EPP ja kokoomus jatkavat työtä eurooppalaisten perusarvojen puolesta. Seuraava askel on leikata Unkarin osuutta EU:n yhteisistä varoista. EU:n jäsenvaltioiden johtajien on varmistettava, että jo hyväksytty oikeusvaltiomekanismi toimii niin, että jäsenvaltioita voidaan rangaista, jos ne rikkovat EU:n perusarvoja”, Orpo sanoo.

Myös kokoomuksen entinen puheenjohtaja ja entinen Suomen pääministeri Jyrki Katainen on tyytyväinen lopputulokseen. Nykyisin Sitran yliasiamiehenä toimiva Katainen kiittää ratkaisua Twitterissä.

”Viimeinkin. Pitkä prosessi päätyi ainoaan oikeaan ratkaisuun. Fidesissä on myös fiksuja, maltillisia, eurooppalaisia henkilöitä. Valitettavasti Orbán vei puolueensa kauas EPP:n arvoista ja tavoitteista mukaan lukien oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa”, Katainen tviittasi torstaina.