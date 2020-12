Keskustan mielestä hallituksessa työn alla ollut matkailuun liittyvä ”tule ja testaa” -malli on liian hankala ja monimutkainen. Lausuntokierroksella oleva lakiesitysluonnos on tarkoitus piakkoin tuoda eduskuntaan.

Asia tulee käsittelyyn eduskunnan sote-valiokuntaan, jonka keskustalaisen jäsenen Hanna-Leena Mattilan mielestä olisi järkeenkäypää, että tuore negatiivinen todistus lähtömaasta riittäisi Suomeen matkustettaessa. Sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksessa matkailijalta edellytettäisiin kahta koronatestiä: yhtä lähtömaassa ja toista Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on kritisoinut hallituksen lakiluonnosta siitä, että se edellyttäisi Suomen rajoille paljon terveydenhuollon henkilökuntaa.

”Tällaisten päätösten tekeminen isoille matkustajamäärille on käytännössä mahdotonta”, HUSin ylilääkäri Asko Järvinen on lausunut.

Sama sanoma toistuu useissa muissakin lakiluonnokseen tulleissa lausunnoissa. Myös keskustan Mattila nostaa Uuden Suomen haastattelussa esiin terveydenhuollon henkilökunnan riittävyyden.

”En missään tapauksessa vähättele koronaa ja olen todella huolestunut tilanteesta”, Mattila sanoo.

”Valtavan järeät toimet sitovat terveydenhuollon henkilökuntaa kohtuuttomasti. Kyllä meidän matkailulle tulee sitten ihan valtavan arvokas hintalappu. Sitten joudutaan jo miettimään sitä, että onko matkailun pelastaminen loppujen lopuksi sen arvoista, jos siihen joutuu valtavan määrän terveydenhuoltohenkilökuntaa sitomaan. Se sitten vaarantaa muita toimintoja”, Mattila sanoo.

”Meillä ihmiset edelleen muutenkin sairastavat. Hoitojonoja ja hoitovelkaa on jo kertynyt, kun koronatoimien vuoksi on jouduttu keskittämään lääkäreitä ja hoitajia akuuttiin tilanteeseen. Poliittinen päätöksenteko ei ole mitään helppoa hommaa”, hän jatkaa.

”Jään mielenkiinnolla seuraamaan, mikä ratkaisu tähän löytyy.”

Matkailurajoitusten sorvaaminen on ollut hallitukselle erittäin haasteellista. Ensimmäinen esitys lain väliaikaisista muutoksista epäonnistui pahasti ja palautui bumerangina hallitukselle perustuslakivaliokunnasta.

Mattila arvioi, että matkailualan tilanne alkaa helpottaa keväällä.

”Talvisesonki varmaankin täysin ulkomaan matkustajien osalta on menetetty. Jonkin verran Lapin yritykset pärjäävät kotimaisilla matkailijoilla ja olen kuullut, että kotimaan matkailijoiden osalta täyttökapasiteetti on suhteellisen hyvä. Mutta suomalaiset eivät ole yhtä kovia rahankäyttäjiä kuin ulkomaalaiset, joten se viivan alle jäävä luku tulee olemaan todella paljon vaatimattomampi. On ollut myös tyhjäkäyntikuukausia”, Mattila sanoo.

