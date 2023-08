”Tämä on kokoomuslaista keskittämispolitiikkaa, jonka sanansaattajaksi ministeri Purra on valjastettu”, arvostelee oppositiopuolue keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska. Arkistokuva.

Oppositiokansanedustajat Jouni Ovaska (kesk) ja Eveliina Heinäluoma (sd) kritisoivat valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) johdolla valmisteltua budjettiehdotusta.

Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi on julkaistu tänään, ja Purra esitteli sitä jo viime perjantaina.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ovaska kiinnittää huomiota erityisesti budjetin liikennekohtiin, joita hän pitää pettymyksenä suomalaisille autoilijoille. Tiestön korjausvelka jatkaa kasvuaan Purran budjettiehdotuksen myötä, vaikka myös perussuomalaiset on vaatinut perusväylänpitoon lisää rahaa, Ovaska harmittelee. Hän ihmettelee, miten puolue ei pysty lisäämään panostuksia.

”Herääkin kysymys, miksei perussuomalaiset pysty tähän, vaikka puolueella on sekä valtiovarain- että liikenneministerin salkut”, hän sanoo tiedotteessa.

”Ensi vuonna perusväylänpidon määrärahatasoa ollaan laskemassa, maaseudun ihmisille ja huoltovarmuudelle tärkeiden yksityisteiden valtionavustuksista leikataan pois kolmannes, ihmisten asiointipalveluiden kannalta tärkeiltä laajakaistahankkeilta valtionrahoitus ollaan viemässä kokonaan pois sekä kevyen liikenteen väylien rakentamisrahoihinkin iskee säästöleikkuri.”

Ovaska pitää hallitusohjelmaan kirjattua neljän miljardin euron liikennepakettia silmänkääntötemppuna. Pakettia ollaan rahoittamassa valtion omaisuudesta saatavilla myyntituloilla, Ovaska huomauttaa.

”On kyseenalaista siirtää normaaleja kehysmenoja tällaiseen erillisratkaisuun varsinkin, kun väyläinvestointien loppurahoitusta ollaan jättämässä tulevien hallitusten murheeksi. Menokehykset tulisi mielestäni pitää mahdollisimman kattavana, jotta kaikkia valtion menoja voidaan arvioida osana kokonaisratkaisua ja taloudenpitoon saadaan pitkäjänteisyyttä.”

Ovaska ihmettelee, että ”asiantuntijaselvityksissä hukkainvestoinniksi luokiteltuun Turun tunnin junaan olisi varaa laittaa jopa puoli miljardia euroa”. Hän hämmästelee, miten perussuomalaiset on unohtanut vaalilupauksensa muun muassa kuljetusyrittäjien tukemisesta ja teiden korjaamisesta.

”Purran talousarvioesityksessä maantieliikenteestä säästetään ja edellisen hallituskauden lopussa valmiiksi saatua esitystä ns. kuljetusyrittäjien ammattidieselistä ei edistetä lainkaan.”

”Erittäin paha virhearvio”

SDP:n Heinäluoma puolestaan nostaa esiin rakennusalan ahdingon, joka ”pahimmillaan vetää myös muun talouden lamaan”. Hän pitää hulluutena lisäksi sitä, että hallitus aikoo puolittaa asumisneuvontaan käytettävissä olevan neljän miljoonan euron vuosittaisen määrärahan, koska kustannukset tulevat lisääntyneiden häätöjen myötä kasvamaan.

”SDP on loppukesästä useaan kertaan muistuttanut hallitusta, että nyt on väärä suhdanne leikata valtion tukemasta asuntotuotannosta ja korjausavustuksista. Tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia koteja kasvaville kaupunkiseuduille ja juuri nyt tarvitsemme lisäksi elvytystä rakennusalalle”, eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

”Erityisen surullista on, että Orpon hallituksen asuntopolitiikassakin isoimmat toimet kohdistuvat niihin, joiden asema on yhteiskunnassamme heikoin: erityisryhmien investointiavustus putoaa ensi vuonna 120:sta 43 miljoonaan euroon. Pudotus on radikaali ja vaikeuttaa merkittävästi vanhuksille, vammaisille ja opiskelijoille rakennettavien asuntojen aloituksia.”

Seuraavaksi budjettineuvottelut etenevät VM:n ja ministeriön kahdenvälisiin neuvotteluihin. Heinäluoma toivookin, että asuntopolitiikasta vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok) ”näyttää kyntensä” tässä väännössä.

”Hallitusohjelman katastrofaalisia asuntorakentamista alas ajavia kirjauksia lähdetään viemään käytäntöön heti ensi vuoden talousarviossa. Tämä on erittäin paha virhearvio hallitukselta. Etenkin kaupungeissa koettavat kovat ajat, kun valtiontukemaa asuntotuotantoa vaikeutetaan, uusien aso-asuntojen rakentaminen lopetetaan ja erinäisistä taloyhtiöille ja asukkaille kohdistetuista korjaus- ja energiatehokkuustuista luovutaan.”

