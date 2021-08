Euroopassa merkittävää puolijohdevalmistajia on neljä. Niissä valmistus on keskittynyt eurooppalaisiin vahvuuksiin, kuten autoteollisuuteen.

Muun muassa autoteollisuutta vaivaava puolijohdepula on syventynyt, kun koronavirustartuntojen uusi aalto leviää Kaakkois-Aasiassa.

Financial Times kertoi perjantaina, että kolme maailman suurimmista autovalmistajista on ilmoittanut uusista häiriöistä linjastoillaan. Toyota kertoi vähentävänsä maailmanlaajuista tuotantoaan 40 prosenttia syyskuussa.

Ilmiö koskettaa laajasti myös eurooppalaista teollisuutta ja ulkomaankauppaa.

Teknologiayhtiö Okmeticin toimitusjohtaja Kai Seikku arvioi EK:n perjantaina järjestämässä webinaarissa, ettei puolijohdepula ole helpottamassa vielä toviin.

”Komponenttipula on tullut jäädäkseen – pariksi vuodeksi ainakin”, Seikku arvioi

Seikun mukaan ”ratsuväki on saapumassa”, mutta kuuman kysynnän keskellä oikaisuliikkeessä kestään pitkään. Uuden tehtaan pystyttämiseen menee helposti vuosia.

”Puolijohteiden valmistaminen on äärimmäisen vaikeaa. Uudet edistyneen tason tehtaat maksavat 25–30 miljardia dollaria. Kalleimmat tuotantolaitteet maksavat jopa 400–500 miljoonaa dollaria”, Seikku kertoo.

Puolijohteiden merkitys vuosikymmenen lopussa ”ällistyttävä”

Kyse ei kuitenkaan ole vain koronapandemian myötä alkaneen pulan ratkaisemisesta. Seikun mukaan puolijohteiden merkitys tulvaisuudessa ainoastaan kasvaa.

”Jos se on merkittävä nyt, tämän vuosikymmenen lopussa se on ällistyttävällä tasolla.”

Seikku kuvaa puolijohteita kaiken teknologian ”aivoiksi”, oli kyse sitten jääkaapeista tai avaruusraketeista.

”Esimerkiksi autossa elektroniikan osuus valmistusarvosta oli vuonna 2000 kymmenen prosenttia, mutta 2030 se on 40 prosenttia.”

Toimialaan on investoitu maailmalla mittavia summia. Seikku kertoo, että Yhdysvalloissa puolijohdetuotantoon on korvamerkitty 37 miljardia dollaria. Euroopassa puhutaan yhteensä jopa 50 miljardin dollarin investoinneista.

Nämä panostukset kuitenkin kalpenevat Aasian lukujen rinnalla.

Maailman puolijohdetuotantoa ylivoimaisesti johtava taiwanilainen TSMC on yksinään luvannut käyttää kolmen seuraavan vuoden aikana 100 miljardia dollaria puolijohdetuotantoon. Korea on puolestaan on luvannut käyttää 2030-lukuun mennessä 200 miljardia dollaria ja Kiina 1000 miljardia dollaria.

”Nämä ovat siis aivan hyttysvaroja, joita vaikkapa Euroopassa käytetään”, Seikku sanoo.

Puolijohteiden suunnittelu on keskittynyt pitkälti Yhdysvaltoihin, mutta valmistusosaaminen Aasiaan. TSMC hallitsee yksinään Taiwanin saarella 23:a prosenttia maailman puolijohdevalmistuksesta.

Aasian osuus valmistuksesta kokonaisuudessaan on 81 prosenttia, Yhdysvaltojen 12 prosenttia ja Euroopan 7 prosenttia.

”Meillä on tullut valmistuksen suhteen täydellinen riippuvaisuus Aasiasta”, Seikku sanoo.

Investoinnit toimialaan ovat kuitenkin olleet niin mittavia, että Seikku ennustaa jo puolijohteiden ylitarjontaa.

”Ennustan ylikapasiteettia, ainakin väliaikaista, vuosiin 2024–2025.”

Euroopan ainut mahdollisuus ulkoisten toimijoiden varassa

Aihe on lisäksi hyvin politisoitunut.

”On syntynyt romanttinen ajatus alueellisista arvoketjuista, mutta sanon ihan suoraan, että tällainen omavaraisuus vaikkapa EU:n alueella on mielestäni täydellistä fantasiaa”, Seikku sanoo.

Hän kertoo, että vain kymmenessä valtiossa maailmassa on kehittynyttä puolijohdeteollisuutta. Puolijohdeteknologian tehokkaimpaan tasoon puolestaan yltää maailmanlaajuisesti vain kaksi yhtiötä, TSMC ja Samsung. Vielä viime vuonna 22 yritystä ylsi tälle tasolle.

Kehittynyttä teknologiaa tarvitaan esimerkiksi 2020-luvun teknologioiden, kuten 5g:n, itseohjautuvan liikenteen ja koneoppimisen toteuttamiseen.

Euroopassa merkittäviä puolijohdevalmistajia on neljä. Niissä valmistus on keskittynyt eurooppalaisiin vahvuuksiin, kuten autoteollisuuteen.

”EU on relevantti vahva toimija näiden kannalta, mutta puhe 20 prosentin valmistusosuudesta vuoteen 2030 mennessä on ihan huttua. Meidän osuus tulee olemaan pienempi kuin nykyinen 7 prosenttia.”

Seikun mielestä Eurooppa on markkinaosuuksista taistellessa sivulinjoilla, mutta kilpavarusteluun ei ehkä kannatakaan ryhtyä.

”Meidän etumme on se, että tämä varustelukipailu on niin voimakasta. Pitämällä hyvistä kauppasuhteista huolta, EU pystyy ostamaan, kilpailuttamaan ja pelaamaan omien vahvuuksiensa kautta. EU on kysyntämielessä tärkeä.”

Euroopan ainut mahdollisuus edistyneiden puolijohteiden valmistuksessa on hänen mielestään ulkoiset toimijat. TSMC on laajentamasta Taiwanin saarelta jo Yhdysvaltoihin.

”Myös EU yrittää kaksinkäsin vääntää TSMC:tä Saksaan”, Seikku kertoo.

Puolijohdetoimialan liikevaihto, laitteet ja materiaalit mukaan laskettuna, on Seikun mukaan noin 750 miljardia dollaria.