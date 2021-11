Hallituspuolue vihreissä ihmetellään tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) ilmoituksia korkeakoulutuksen hajauttamisesta.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö puuttuu tiedotteessaan Kurvisen puheisiin ”korkeakoulutuksen hajauttamisesta ja korkeakoulupolitiikan täyskäännöksestä”.

”Hallitusneuvotteluissa sovimme todella yhdestä - mutta vain yhdestä - merkittävästä täyskäännöksestä korkeakoulupolitiikkaan: koulutusleikkausten linjalta siirryttiin ennakoitavan ja pitkäjänteisen rahoituksen tielle. Muutoin yhdessä valittua päälinjaa voisi kuvata sanalla työrauha. Emme lähteneet repimään auki rahoitusmallia tai korkeakouluvisiota”, kommentoi Hyrkkö, joka toimi hallitusneuvotteluissa vihreiden neuvottelijana koulutusta ja tutkimusta koskevissa kysymyksissä.

”Niin paljon uusia koulutusvastuita ei edes kepulainen ministeri pysty jakamaan että se yksin ratkaisisi osaajapulaa eri alueilla. Siksi korkeakoulujen kanssa kannattaisi miettiä myös esim. miten koulutustarjontaa saisi avattua muillekin kuin omille tutkinto-opiskelijoille”, Hyrkkö myös toteaa.

”Korkeakoulujen sijoittuminen ei voi perustua aluepolitiikkaan, jossa toimintaedellytyksiä, tutkimusta, osaamista ja lopulta alueita heikennettäisiin. Tiedeministerin tehtävänä on huolehtia, että suomalaisilla yliopistoilla on edellytykset pärjätä myös kansainvälisesti”, tviittaa kansanedustaja Mari Holopainen (vihr).

Kurvinen ilmoitti aiemmin Helsingin Sanomissa, että keskittämisen linja korkeakoulupolitiikassa päättyy.

Lausuntoa hämmästelevät myös korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä useat korkeakoulujen hallitusten puheenjohtajat yhteisessä kannanotossaan.

Kannanoton mukaan ministeri Kurvisen viesti on ”erittäin huolestuttava” ja ”hämmentävä”. Kannanoton mukaan Kurvisen uusi linja tarkoittaa pienempiä koulutusyksiköitä eri puolelle Suomea korkeakouluilta kysymättä.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi hämmästelee kannanottoa.

”Viimeiset 10 vuotta korkeakouluille on sanottu, että yhdistykää, profiloitukaa ja karsikaa sivupisteitä. Nyt näin ei tehdä enää vaan lisäämme 10 000 uutta aloituspaikkaa ja koulutusvastuita vastataksemme osaajapulaan”, Kemppi kommentoi Twitter-keskustelussa Akavan puheenjohtajalle Sture Fjäderille.

Fjäderin mielestä korkeakoulupaikkojen lisääminen ei auta, kun ikäluokat pienenevät. Hänellä on myös huoli siitä, että korkeakoulutuksen ohella hajautuisivat myös tutkimus- ja kehityspanostukset.

”Koulutuspaikkoja ei ole lisätty ’joka paikkaan’ vaan Suomen laadukkaisiin olemassa oleviin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin”, Kemppi korostaa.

”Päälinja tällä hallituskaudella on nostaa koulutustasoa ja vastata osaajapulaan koko maassa. Tätä linjaa on toteutettu nostamalla korkeakoulujen rahoitusta sekä jakamalla uusia koulutusvastuita ja 10 000 uutta aloituspaikkaa korkeakouluille kautta Suomen”, Kurvinen sanoi lokakuussa opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Yliopistojen, Akavan ja EK:n kannanottoa Kurvinen kommentoi Demokraatti-lehdelle.

”Suomessa on korkeakoulutusta keskitetty viimeiset 10-15 vuotta ja Suomessa on paljon voimia, jotka haluavat keskittää korkeakoulutuksen, yritysmaailman ja ihmiset muutamaan keskukseen. Keskittäjillehän tämä on hyvin tuttua. Sture Fjäder ja [EK:n toimitusjohtaja] Jyri Häkämies ovat tunnettuja kokoomusvaikuttajia. Tämä on perinteistä kokoomuslaista keskittämispolitiikkaa. Mutta LUTin hallituksen ja Itä-Suomen yliopiston hallituksen puheenjohtajien mukanaolo hämmentää tosi paljon, koska he ovat itse hakeneet lisää koulutusta. Olisi kiva tietää ministerinä, haluavatko he lisää koulutusta vai vähennetäänkö koulutusta”, Kurvinen sanoo viitaten kannanoton muihin allekirjoittajiin.

