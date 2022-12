Tavanomaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa keskusta olisi saanut lähteä hallituksesta, arvioi hallituspuolue vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo Ylen A-Talkissa.

Keskusta rikkoi hallituksen pelisääntöjä ja vei hallituksen luonnonsuojelulakiesitykseen läpi muutoksia opposition tuella ympäristövaliokunnassa viime viikolla. Ratkaisu on suorastaan raivostuttanut hallituskumppaneita, joista erityisesti vihreät on arvostellut toimintaa julkisuudessa.

Esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi maanantaina, että Suomeen tarvitaan toimintakykyinen hallitus, jotta neuvottelut Nato-jäsenyyden ratifioinnista Turkin ja myös Unkarin kanssa voivat jatkua. Myös Ohisalon mukaan Maailmanpoliittinen tilanne pitää osaltaan hallitusta kasassa, koska hallituksella on oltava poliittinen mandaatti toimia.

”Täytyy nyt hyvin suoraan ja rehellisesti sanoa, että tietysti tässä viimeisin irtiotto keskustalta – se, että lähdetään opposition kelkassa hallituksen yhteistä esitystä vastaan, jota oli pitkään, vuosia, tehty – on selvää, että tällainen toimintatapa tavanomaisessa maailmanajassa olisi ajanut puolueen ulos hallituksesta joko niin, että puolue itse olisi lähtenyt tai puolue olisi laitettu pois hallituksesta”, Ohisalo sanoi A-Talkissa torstaina.

Jos maailmanpoliittinen tilanne ei olisi tällainen, olisiko hallitus siis hajonnut?

”Kyllä sanon, että tämä toimintatapa – se, että opposition kelkkaan lähdetään hallituksesta – kyllä se varmasti olisi tavanomaisesti hallituksen saattanut kaataa. Ei tämä ole tavanomaista”, Ohisalo vastasi.

Keskustapomo. Keskustan varapuheenjohtaja, lappilainen kansanedustaja Markus Lohi. Arkistokuva. Kuva: Elle Laitila

Myös pääministeripuolue SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen myönsi, että ”kyllä tämä luottamuksen murensi, ei siitä mihinkään pääse”.

Keskustalla on 31 kansanedustajaa, joten sen lähtö olisi vienyt hallitukselta enemmistön eduskunnassa. Nyt hallituspuolueilla, eli SDP:llä, keskustalla, vihreillä, vasemmistoliitolla ja RKP:llä, on 117 kansanedustajaa. Vihreillä puolestaan on 20 kansanedustajaa.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi puolestaan arvioi Ylen Politiikkaradiossa, että ”tämä hallituspohja ei varmasti jatka vaalien jälkeen”.

”Meille tuli yllätyksenä, kuinka vasemmalla on esimerkiksi vihreät ja sosiaalidemokraatit talouspoliittisesti”, Lohi sanoi Politiikkaradiossa.

Eduskuntavaalit käydään Suomessa ensi huhtikuussa.

