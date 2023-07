Tanskan hallitus pyrkii löytämään laillisen keinon estää Koraanien polttaminen suurlähetystöjen edessä Tanskassa. Maan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen kertoi asiasta eilen Tanskan yleisradioyhtiö DR:llä, ja Tanskan hallitus julkaisi asiasta tiedotteen.

Toimet eivät koske vain Koraania, vaan niitä voitaisiin soveltaa myös muiden uskonnollisten tekstien osalta tai tilanteissa, jotka loukkaavat muita maita tai kulttuureja.

Sekä Tanskassa että Ruotsissa on kesän aikana nähty mielenosoituksia, joissa kopioita muslimien pyhästä kirjasta Koraanista on poltettu. Rasmussenin mukaan Tanskassa on pelkästään sunnuntain aikana ollut viisi Koraanin polttoa ja maanantaina niitä on jälleen luvassa lisää. Mielenosoitukset ovat olleet viranomaisten hyväksymiä molemmissa maissa.

Irakissa on protestoitu tämän vuoksi useaan otteeseen, ja aikaisemmin heinäkuussa sadat mielenosoittajat tunkeutuivat Bagdadissa sijaitsevaan Ruotsin lähetystöön ja sytyttivät siellä tulipalon.

Tanskan ulkoministeri Rasmussen sanoi sunnuntaina antamassaan lausunnossa, että hallitus tutkii mahdollisuuksia puuttua asiaan ”erityistilanteissa, joissa esimerkiksi loukataan muita maita, kulttuureja ja uskontoja ja joissa tällä voi olla merkittäviä kielteisiä seurauksia Tanskalle, ei vähiten turvallisuuden kannalta”.

Rasmussen korosti, että kaikki toteutettavat toimenpiteet kuuluisivat ”perustuslain suojaaman sananvapauden piiriin tavalla, joka ei muuta sitä tosiasiaa, että sananvapaudella on Tanskassa [hyvin] laaja soveltamisala”.

Teot tuomittu laajasti

Viime viikolla ryhmä, joka kutsuu itseään nimellä ”Danske Patrioter” eli tanskalaiset patriootit poltti Koraanin Kööpenhaminassa Irakin suurlähetystön edessä.

Tuolloin Rasmussen tuomitsi teon Twitterissä.

Hänen mukaansa Tanska tuomitsee muutamien yksilöiden toteuttaman Koraanin polttamisen, eikä ”provokatiivinen ja häpeällinen teko edusta Tanskan hallituksen näkemyksiä”.

Sunnuntai-iltana Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kertoi Instagramissa, että myös Ruotsissa on aloitettu oikeudellinen arviointi Koraanin polttamisiin liittyen. Tilanne on Kristerssonin mukaan vaarallinen ja Ruotsissa mietitään toimia turvallisuuden vahvistamiseksi.

Tänään 57 maan Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC kokoontuu pohtimaan, miten se reagoi tilanteeseen. Uutiskanava Al Jazeeran mukaan järjestö on todennut, että ”tarvitaan kansainvälistä oikeutta ja muita kollektiivisia toimenpiteitä, jotta Koraanin häpäisyyn liittyvät tapahtumat voidaan estää tulevaisuudessa”.

Aikaisemmin myös EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell on tuominnut Koraanin polttamiset ja todennut, että ”kaikki mikä on laillista, ei ole eettistä”, kertoo Euronews.

