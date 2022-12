Eduskunnan tärkein lakihanke on tällä hetkellä Nato-jäsenyys, katsoo kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.

Hallitus antoi hiljattain esityksensä Nato-jäsenyydestä eduskunnalle. Jäsenmaista Suomen jäsenyys on vielä ratifioimatta Unkarissa ja Turkissa. Unkari aikoo tehdä ratifioinnin helmikuun alkupuolella, mutta Turkin aikataulusta ei vielä ole tietoa. Turkki on tehnyt marras-joulukuussa iskuja Syyriassa kurdeja vastaan, mistä Suomen johto on ollut vaitonainen.

Vaikuttaako Nato-prosessi ja tuleva Nato-jäsenyys siihen, miten Suomessa kommentoidaan Turkin tekemisiä?

”Ehkä. Ehkä meillä on sitten enemmän solidaarisuutta liittolaisiamme kuin muita tahoja kohtaan, mutta ei Nato-jäsenyys poista Suomelta toimintavapautta kritisoida joidenkin muiden maiden toimia tai politiikkaa, olivat ne sitten liittokunnan jäseniä tai eivät. Sellaista sitoumusta Nato-jäsenyyteen ei liity. Mutta sitä se edellyttää, että otamme huomioon legitiimit turvallisuushaasteet, joita meidän liittolaisillamme on. Vaikka Turkin käytökseen ehkä liittyy kritisoitavaakin, se on totta, että Turkkia kohtaan on terrorismia tehty, mitä ei voi hyväksyä”, Valkonen sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

”Mutta ei meidän tarvitse minkään maan hännystelijäksi ryhtyä, eikä hiljaiseksi sivustakatsojaksi.”

Katso videolta Valkosen vastaukset kolmeen kysymykseen. Juttu jatkuu videon alla.

Entä mikä on Suomen viiteryhmä Natossa? Baltian maat ja Puola vai Pohjoismaat?

”Geopoliittisesti katsottuna se on Venäjän rajanaapurit Euroopassa. Meillä on jäsenyyden jälkeen Nato-maiden pisin ulkoraja Venäjän kanssa ja EU:n pisin ulkoraja jo nyt. Se asettaa meidät viitekehykseen Puolan ja Baltian maiden kanssa. Muut viitekehykset ovat tietenkin Pohjoismaat ja arktiset maat.”

Yhteiskuntapoliittisesti Valkonen näkee Suomen selvästi kuuluvan Pohjoismaihin – tosin suhtautumisessa Venäjän uhkaan hän mainitsee yhteyden Puolaan ja Baltiaan.