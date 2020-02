Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo suoraan, että jos usko jostain syystä loppuu, niin keskusta on valmis jättämään Sanna Marinin hallituksen. Kurvisen mielestä kyseessä ei kuitenkaan ole uhkavaatimus.

”Se on pikemminkin lakoninen tosiasia, että jos me keskustassa emme usko tämän hallituksen hallituksen ohjelmaan, me lähdemme heti pois. Silloin, kun meillä usko loppuu – ei voi olla sellaisessa hallituksessa, jonka ohjelmaan ei usko”, Kurvinen lataa ”Aamiainen Jari Korkin kanssa -videohaastattelussa.

Joulun alla keskustan usko loppui, mutta ei hallitusohjelmaan vaan silloiseen pääministeriin Antti Rinteeseen (sd).

”Kyllä me olisimme ilman henkilövaihdoksia lähteneet. Aamuyön tunneille olimme koolla puoluetoimistolla, teimme analyysin eri vaihtoehdoista ja kyllä me olimme valmiita lähtemään hallituksesta”, Kurvinen kertoo nyt.

