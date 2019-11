Postilakkoon johtanut työehtokiista on kuumentanut pahoin tunteita ja luonut uudenlaisen trollitili-ilmiön.

Postilakkoon johtanut työehtokiista on kuumentanut pahoin tunteita, kertoo työnantajapuolen Palvelualojen työnantajat PALTA:n viestintäjohtaja Anna Storm.

”Työmarkkinaviestintä on oma lajinsa, jossa tunteet ajoittain räiskyvät ja ollaan eri mieltä asioista. Postin keississä uutta on trollitilien aktiivisuus ja myös Paltan asiaan liittymättömien työntekijöiden häiriköinti somessa. Ihmettelen. #viestintä #työmarkkinat”, Storm kirjoitti viime torstaina Twitterissä.

Stormin mukaan Postin työehtokiistaan on liittynyt somessa hyvin ikävää kielenkäyttöä, jossa on esimerkiksi toivottu jonkun ajavan kolarin ja vahingoittuvan vakavasti.

”Nimettömien tilien kirjoittelu on ollut Twitterissä aika aktiivista. Kyseisiä tilejä seuraamalla huomaa, että on ollut kovaakin kielenkäyttöä. Se on ollut päivittäistä”, hän kertoi.

Stormin mukaan ilmiössä on poikkeuksellisia piirteitä, eikä hän ole havainnut aiemmin vastaavan liittyvän neuvotteluihin.

”Palta neuvottelee 43 liiton kanssa ja meillä on yli 150 tes:iä. Tämä on ainoa keissi, jossa on näin laajamittaista nimettömien tilien kommentointia sosiaalisessa mediassa.”

Stormin mukaan kriittinen keskustelu kuuluu työmarkkina-asioihin.

”Työmarkkinakeskusteluun kuuluu ajoittain vähän ronskimpikin kommentointi. Ei ole tietenkään kyse siitä, että haluaisimme suitsia ihmisten sananvapautta. Toivoisin kuitenkin, että ihmiset toimisivat omalla nimellään ja asiallisesti.”

