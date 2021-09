Suomi sai keskiviikkona hyviä uutisia, kun Tilastokeskus kertoi kesäkuun työpäiväkorjatun tuotannon kasvaneen tarkistettujen lukemien mukaan 9,1 prosenttia vuoden takaisesta. Koko alkuvuonna eli tammi-heinäkuussa kasvua kertyi 3,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich huomauttaa, että talouskehitystä seuratessa johtopäätösten tekeminen yksittäisen havainnon perusteella antaa väistämättä vaillinaisen kuvan todellisuudesta.

”Suomen talous on noussut koronakuopastaan varsin nopeasti muita maita maltillisemmista kasvuluvuistaan huolimatta. Korona-ajan kehitys ei kerro kuitenkaan mitään pidemmän aikavälin haasteista, jotka ovat Suomellakin huomattavat”, hän kirjoittaa blogissaan, jonka otsikko on ”Harhaanjohtavat kasvuluvut”.

Von Gerich muistuttaa, että koronashokki ravisteli talouksia kovaa, mikä heiluttaa myös lyhyen aikavälin kasvulukuja huomattavasti. Esimerkiksi Espanjan BKT supistui yksin vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana lähes viidenneksen.

“Tämän vuoden toisella neljänneksellä kasvu vuotta aiempaan verrattuna oli kuitenkin huimat 19,9 %. Suomen talous kasvoi samalla ajanjaksolla reilut 7 % – selvästi heikoin suoritus euromaiden joukossa.”

Von Gerich korostaa, että Suomessa koronakuopan syvyys oli selvästi euromaiden keskiarvoa pienempi, ja Suomen BKT ylitti itse asiassa koronaa edeltäneen tason tämän vuoden toisella neljänneksellä. Ainoastaan seitsemän euromaata kuuluu tähän joukkoon, ja vain Irlanti on tässä joukossa Suomea isompi talous.

”Kokonaisuudessaan Suomen talous on siis ainakin BKT:lla mitattuna selvinnyt koronasta varsin hyvin. Vertailun vuoksi esimeriksi Espanjan BKT oli huimista kasvuluvuista huolimatta vielä lähes 7 % vuoden 2019 lopun tasoa alempana vuoden toisella neljänneksellä. Suomen pidemmän aikavälin haasteet eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään. Pidemmän aikavälin talousennusteet viittaavat vain hitaaseen kasvuun, väestön ikääntyminen jatkuu, työvoimapula uhkaa, tuottavuuskehitys on heikkoa ja julkinen talous on kestämättömällä uralla. Ripeän koronatoipumisen jälkeen aika tarttua näihin haasteisiin on nyt.”

